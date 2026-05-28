Die L449 zwischen der B47 und Marnheim wird ab Mitte Juli bis voraussichtlich Frühjahr 2027 voll gesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms erneuert in diesem Zeitraum die Straßenbrücke über den Gerbach. Der Verkehr wird über die B47 und die Hauptstraße in Marnheim umgeleitet, wie der LBM mitteilt.

Die bestehende Gewölbebrücke aus dem Jahr 1880, die deutliche Schäden aufweist, werde vollständig zurückgebaut und durch einen Neubau aus Stahlbeton ersetzt. Die Kosten von knapp einer Million Euro werden vom Land Rheinland-Pfalz getragen. Nach Angaben des LBM nutzen täglich etwa 1000 Fahrzeuge die Strecke.