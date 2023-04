Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zweijähriger Zwangspause konnte der Zellertal-Donnersberger Reit- und Fahrverein am Wochenende endlich wieder zahlreiche Gäste und Teilnehmer zum traditionellen Voltigierturnier begrüßen. In der schmuck hergerichteten Vereinshalle bestimmten die Freunde des eleganten Turn- und Reitsports zu Pferd an zwei Tagen das Geschehen.

330 Teilnehmerinnen und 25 Pferde waren gemeldet, lange nicht so viele wie vor der Corona-Pause, doch beeindruckend, dass 2022 direkt wieder so viele Kinder und Jugendliche sich in Einzel- und Mannschaftswertung