Am 30. April findet in Bolanden ein traditionelles Volksradfahren statt. Die Bewegungsinitiative Baum-Guard lädt zu einem „Rundkurs auf der Straße“ ein. Die familienfreundliche Strecke ist ungefähr 16 Kilometer lang und gut ausgeschildert. Start ist ab neun Uhr auf dem Marktplatz in Bolanden. Die Teilnahmegebühr beträgt zwei Euro für Kinder und Jugendliche und vier Euro für Erwachsene. Im Anschluss werden die Radler auf dem Marktplatz mit einem Rahmenprogramm und Volksfest-Stimmung begrüßt. Es gibt Vorführungen, Musik, kühle Getränke, Pommes, Würstchen, sowie Kaffee und Kuchen.