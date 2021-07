Mit je 5000 Euro werden die Kreismusikschule Donnersbergkreis und der Förderverein Nordpfälzer Oratorienchor von der Volksbank-Stiftung unterstützt. Die Ausschüttung von insgesamt 50.000 Euro aus der bankeigenen Stiftung wurde in diesem Jahr an die Kunst- und Kulturbranche vergeben. „Die gesamte Branche lag seit Beginn der Corona-Pandemie praktisch brach und konnte fast keine Einnahmen erzielen, daher möchten wir hier besonders helfen“, sagte Vorstandssprecher Günter Brück bei der Spendenübergabe in Kirchheimbolanden. Wilhelm Gerlach, Geschäftsführer der Stiftung, fand anerkennende Worte für die Kunst- und Kulturschaffenden: „Der materielle Wohlstand einer Gesellschaft bemisst sich an der Wirtschaftsleistung. Damit es den Menschen aber rund herum gut geht, braucht es mehr“, sagte er mit Bezug auf die Aktion „Ohne Kunst wird’s still“. Bei der Spendenübergabe dabei: (v. li.) Thomas Unger von der Volksbank, VG-Bürgermeister Axel Haas, Michaela Baumrucker von der Kreisvolkshochschule, Astrid Knorr und Monika Reuter vom Oratorienchor sowie Günter Brück und Willhelm Gerlach von der Volksbank.