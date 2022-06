40.000 Euro schüttet die Stiftung der Volksbank Alzey-Worms in diesem Jahr an Spenden aus – ein Teil davon fließt auch nach Kirchheimbolanden.

Zwei Schwerpunkte gibt es in diesem Jahr, was die Spenden der Volksbank-Stiftung angeht: „Wir lassen unsere Zuwendungen diesmal vorrangig Institutionen und Vereinen aus dem Pflegebereich und der Förderung der Jugendarbeit zugute kommen“, sagte Vorstandssprecher Günter Brück. Die Übergabe der Stiftungsgelder fand dezentral an den Standorten Worms, Alzey, Kirchheimbolanden und Mainz statt. 3000 Euro gingen dabei nach Kirchheimbolanden, und zwar konkret an den Arbeitskreis Jugend der Verbandsgemeinde.