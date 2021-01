Von einem trotz Pandemie erfolgreichen Geschäftsjahr der Volksbank Alzey-Worms profitiert auch die Kirchheimbolander Tafel: Regionaldirektor Thomas Unger übergab in diesen Tagen 4000 Euro an Winfried Werner, den Koordinator der Tafel.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Spenden in diesem Jahr an die fünf Tafeln im Geschäftsgebiet der Bank dezentral überreicht, um Kontakte so gering wie möglich zu halten. Insgesamt erhalten die Tafeln in Kirchheimbolanden, Worms, Mainz, Oppenheim und Alzey jeweils 4000 Euro. Die Tafeln unterstützten Menschen mit sehr niedrigem Einkommen, indem sie überschüssige, aber qualitativ einwandfreie Lebensmittel sammelten und an die Bedürftigen weitergäben. Um die Menschen, die zu ihnen kämen, bestmöglich zu versorgen, benötigen die Tafeln Spendengelder, wie sie das Geldinstitut seit Jahren überreiche, so eine Pressemitteilung der Volksbank – die diesmal, auch auf Anregung ihrer Kunden, auf Weihnachtsgeschenke verzichtet habe. Im Sinne des genossenschaftlichen Gedankens wolle sie Einrichtungen in der Region, die Gutes leisten, fördern. „Not leidende Personen und Familien, die zu den Tafeln kommen, benötigen die Anlaufstellen vor Ort dringend. Mit unserer Spende wollen wir den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern dafür danken, dass sie so viel Zeit in diese engagierte, wertvolle Arbeit investieren“, so Thomas Unger. „Wir wünschen uns, dass sich viele weitere Menschen und Unternehmen angesprochen fühlen, die Tafeln vor Ort mit Lebensmittel- oder Geldspenden zu unterstützen“, führte er weiter aus.