Wer in den vergangenen Wochen in der Volksbank in Kirchheimbolanden unterwegs war, dem ist sie bestimmt schon aufgefallen: die neue, schwarze Videokabine direkt bei den Bankautomaten. In ihr können sich Kunden direkt mit Serviceberatern per Video verbinden lassen.

In den Videokabinen, die „VR-SISy (Service-Interaktiv-System)“ genannt werden, können Kunden zu erweiterten Öffnungszeiten in einem diskreten Raum per Live-Schaltung direkt mit Serviceberatern sprechen, die vom Kunden-Dialog-Center der Bank zugeschaltet sind.

Der Raum ist unten offen, damit von außen zu erkennen ist, wenn der interaktive Bereich belegt ist. Auf Augenhöhe sind rundum verglaste Sehschlitze. Durch diese bekomme man weiterhin mit, was um einen herum passiere, habe trotz höchster Diskretion ein besseres Sicherheitsgefühl. Spezielles technisches Wissen sei für die Nutzung nicht erforderlich. Mit den hinzugeschalteten Kundenberatern könnten zum Beispiel Daueraufträge eingerichtet, Karten gesperrt oder persönliche Daten geändert werden.

Hans-Norbert Waltgenbach, Bereichsleiter Privatkunden im Teilmarkt Kirchheimbolanden und verantwortlich für das dortige Kompetenzzentrum, sieht in dem neuen Beratungskanal viele Vorteile: „Wir sind davon überzeugt, dass eine regionale Bank in der Fläche bleiben muss. Wenn wir uns aus der Fläche zurückziehen, verlieren wir die Identität einer Regionalbank.“ Trotzdem solle die Kundenberatung vor Ort nicht durch die Videokabine ersetzt werden.

Mit VR-SISy biete die Bank individuellen Service vor Ort, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Laut Pressemitteilung hat die persönliche Serviceberatung per Video bisher in Rheinhessen und der Nordpfalz nur die Volksbank Alzey-Worms.