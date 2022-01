Die Volksbank Alzey-Worms, die unter anderem Filialen in Kirchheimbolanden und Göllheim sowie je eine Selbstbedienungsstelle in Albisheim und Dreisen betreibt, will sich mit der Raiffeisenkasse Erbes-Büdesheim und Umgebung zusammenschließen. Das hat die Bank mitgeteilt. Die Initiative ist demnach von der deutlich kleineren Raiffeisenkasse ausgegangen. „Wir wissen um die Problematik gerade für kleinere Banken“, sagt Günter Brück, Vorstandssprecher der Volksbank Alzey-Worms. „Zwar forcieren wir keine Fusionen, aber wenn man auf uns zukommt, dann verschließen wir uns nicht.“

Beschäftigte werden übernommen

Die Raiffeisenkasse Erbes-Büdesheim verfügt über eine Bilanzsumme von rund 85 Millionen Euro, die der Volksbank Alzey-Worms beträgt etwa 4,7 Milliarden Euro – also das gut 50-Fache. Für die Kunden der Volksbank im Donnersbergkreis soll die Fusion daher geräuschlos über die Bühne gehen, wie die Bank auf RHEINPFALZ-Anfrage betonte. Übrigens auch bei der Raiffeisenkasse: Die Geschäftsstelle in Erbes-Büdesheim bleibt erhalten, alle Beschäftigten werden übernommen.

Die Gründe für das Fusionsanliegen der kleineren Bank sind die gleichen wie bei fast allen Bankenfusionen der vergangenen Jahre: „Die anhaltende Niedrigzinspolitik, ein steigender Ertrags- und Kostendruck, die Digitalisierung sowie die zunehmende Regulatorik sind strategische Herausforderungen, die uns bewogen haben, unsere Geschäfte künftig in einer größeren Einheit weiterzuführen“, sagt Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Stempel. Nach Infoveranstaltungen im April müssen noch die Mitgliederversammlung der Raiffeisenkasse sowie die Vertreterversammlung auf Alzey-Wormser Seite über den Zusammenschluss entscheiden.