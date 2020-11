Der Kommunikationskonzern Vodafone hat nach eigenen Angaben seine erste 5G-Mobilfunkstation im Donnersbergkreis in Betrieb genommen und damit das Ausbauprogramm für den neuen, schnellen Mobilfunkstandard gestartet.

Mittelfristiges Ziel sei es, möglichst die gesamte Bevölkerung in der Region an das 5G-Netz anzuschließen, so eine am Donnerstag veröffentlichte Pressemitteilung des Unternehmens. Beim Projekt „5G für den Donnersbergkreis“ wird Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, zunächst an den 29 Mobilfunkstandorten im Landkreis anbringen – an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von öffentlichen Gebäuden sowie Wohngebäuden. „Parallel zum Aufbau des 5G-Netzes bauen wir auch das LTE-Netz im Donnersbergkreis aus“, kündigt das Unternehmen weiter an. Bis Mitte 2021 werden demnach im Donnersbergkreis noch sechs weitere LTE-Bauprojekte realisiert, dabei sollen an sechs vorhandenen LTE-Standorten zusätzliche LTE-Antennen angebracht werden. Dies soll in Höringen, Bischheim und an je zwei Stellen in Biedesheim und Ilbesheim erfolgen. Ziel sei es, LTE-Funklöcher zu schließen sowie die Geschwindigkeiten und Kapazitäten im Versorgungsgebiet dieser LTE-Stationen zu erhöhen.