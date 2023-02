Das Schienenverkehrsunternehmen Vlexx hat gemeinsam mit dem Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd die Fahrzeiten bei einem Zug der Linie RB 31 zwischen Monsheim und Worms zum Montag, 6. Februar, dauerhaft angepasst. Damit werde man Kundenwünschen gerecht, so ein Vlexx-Sprecher. Mit Fahrplanwechsel am 11. Dezember hatten sich die Fahrzeiten beim Zug um 6.37 Uhr ab Mainz Hauptbahnhof in Richtung Worms um wenige Minuten geändert. Die geänderten Zeiten führten dazu, dass in Monsheim der Anschluss aus Richtung Grünstadt nicht mehr erreicht werden konnte. Mit der jetzt umgesetzten Anpassung werde der Anschluss in Monsheim sichergestellt, so Vlexx. Somit fahre der Vlexx-Zug um 7.58 Uhr weiter in Richtung Worms Hbf.