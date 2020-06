Zum sogenannten kleinen Fahrplanwechsel am Sonntag bietet das Bahnunternehmen Vlexx seine Fahrplanleistungen wieder im vollen Umfang an. Das teilte das Unternehmen mit. Im Zuge der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown hatte Vlexx den Fahrplan in enger Abstimmung mit den Aufgabenträgern Ende März abgespeckt. Danach wurde das Angebot bereits Anfang Mai im Zuge der Lockerungen aufgestockt. Mit dem weiteren Anstieg der Fahrgastzahlen kehrt das regionale Verkehrsunternehmen jetzt ab Sonntag zum Regelfahrplan zurück.

Automatische Türöffnung

Wie auch in anderen Unternehmen habe die Corona-Pandemie von Vlexx kurzfristige Anpassungen erfordert, sagte Geschäftsführer Frank Höhler. Verschiedene Maßnahmen seien sowohl zum Schutz der Mitarbeiter als auch der Kunden umgesetzt worden. So würden jetzt, soweit technisch möglich, die Türen in den Zügen automatisch geöffnet und die Fahrzeuge täglich mit desinfizierenden Reinigungsmitteln gesäubert. Das Fahrpersonal sei mit Masken, Handschuhen und Desinfektionsmitteln zum Selbstschutz ausgestattet worden. Interne Betriebsabläufe seien ebenfalls angepasst worden.

Zu den Linien, die ab morgen aufgestockt werden, gehören laut Vlexx auch RE 13 und RB 31 von Kirchheimbolanden über Mainz nach Frankfurt. Die bislang entfallene Fahrt um 6.51 Uhr ab Kirchheimbolanden wird nun montags bis freitags angeboten. Auch die an Wochenenden entfallenen Einzelleistungen (um 23.07 Uhr ab Alzey und in Gegenrichtung die Fahrt ab Mainz um 1.08 Uhr) verkehren wieder. Der Schienenersatzverkehr, der angeboten wurde, um den Stundentakt an den Wochenenden zu gewährleisten, ist aufgehoben, so das Unternehmen.