Für die Verbindungen des Mainzer Verkehrsunternehmens Vlexx werden ab dem zum 13. Dezember erfolgenden Fahrplanwechsel 2020/2021 keine Faltfahrpläne mehr gedruckt. Mit Zustimmung der saarländischen, rheinland-pfälzischen und hessischen Aufgabenträger habe man entschieden, Fahrpläne künftig ausschließlich digital zu veröffentlichen, teilt Vlexx mit. Das betrifft im Donnersbergkreis auch die Zuglinien RE 13/RB 31 (Kirchheimbolanden – Alzey – Mainz – Frankfurt) und RE 17 (Kaiserslautern – Bingen – Koblenz). Die Fahrpläne stehen künftig online im DIN-A-4-Format unter www.vlexx.de zum Selbstausdruck zur Verfügung. Ausdrucke könnten ferner beim Kundencenter kostenlos per Telefon oder über das Kontaktformular bestellt werden.

Geschäftsführer: „Umweltfreundlichere Variante“

Zur Begründung teilte das Unternehmen mit, die Nachfrage nach gedruckten Fahrplänen habe in den vergangenen Jahren massiv nachgelassen. „Wir haben uns für die umweltfreundlichere und nachhaltigere Variante entschieden. So schonen wir viele Ressourcen“, so Geschäftsführer Frank Höhler. Durch den Verzicht auf das gedruckte Papier könnten künftig rund 4,3 Tonnen Holz sowie knapp 75.000 Liter Wasser eingespart werden. Die Gesamt-Energie-Ersparnis liege bei etwas über 15.000 Kilowattstunden. Auch der CO2-Ausstoß könne durch die Produktion, die wegfallende Auslieferung und die damit verbundenen Transportwege eingespart werden. Kosten spielten hingegen bei der Entscheidung keine Rolle, so Höhler: Vlexx habe einen Teil des gesparten Geldes der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald im Landesverband Rheinland-Pfalz für eine Baumbepflanzung gespendet.