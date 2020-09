Es ist seit 14 Jahren die wichtigste Veranstaltung im Terminkalender des 2007 gegründeten Vereins Vision Tansania – doch dieses Jahr ist alles anders: Wegen der Corona-Pandemie kann die von der Winterbornerin Tatjana Reis und ihrem Team organisierte Benefizveranstaltung „Laufen für Wasser“ nur in sehr abgespeckter Form stattfinden. Dennoch ist es möglich, Geld für Projekte in dem ostafrikanischen Land zur Verfügung zu stellen. Und die gute Nachricht: Obwohl 2020 die Spenden wegen Covid-19 eingebrochen sind, konnte mit viel Eigeninitiative wieder einiges bewegt werden.

„Eine außergewöhnliche Zeit erfordert eine außergewöhnliche Lösung“, sagt Tatjana Reis, erste Vorsitzende von Vision Tansania. Sie und Vorstandsmitglied Siegfried Kästle haben daher beschlossen, trotz der Corona-Beschränkungen von 19. bis 20. September wie gewohnt 24 Stunden lang auf der 2,9 Kilometer langen Laufstrecke am Winterborner Ortsausgang unterwegs zu sein. Von 11 bis 11 Uhr wollen sie ihre Runden am Ehrendenkmal drehen und somit die Tradition aufrechterhalten.

Auch wenn die Veranstaltung dieses Jahr nur einen inoffiziellen Charakter hat: Aktive Läuferinnen, Läufer und Laufgruppen, die ein paar Trainingsrunden absolvieren möchten, sind willkommen. Mit einem freiwilligen Rundengeld können die Projekte in Tansania weiter unterstützt und vorangebracht werden. Die Veranstalter weisen jedoch darauf hin, dass aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen und Hygienevorgaben keine Verpflegung angeboten werden kann. Die sanitären Anlagen in der Dr.-Heinrich-von-Brunck-Halle werden dagegen von der Gemeinde wieder zur Verfügung gestellt.

Übertragung in Facebook

Es wird also laut Reis ein „reiner Solidaritätslauf“, über den regelmäßig live in der öffentlichen Facebook-Gruppe „Wasserläufer für Tansania“ berichtet wird. Und wer in diesen 24 Stunden sonst irgendwo laufenderweise unterwegs ist, hat die Möglichkeit, mit einem Post seine Verbundenheit trotz allem Abstand zum Ausdruck zu bringen. Dadurch soll der familiäre Charakter und das Miteinander der Veranstaltung auch unter diesen schwierigen Bedingungen ein Stück weit zum Ausdruck gebracht werden. Wer dem Verein per E-Mail mitteilt, wie viele Kilometer er oder sie zurückgelegt hat, bekommt eine Urkunde im PDF-Format ausgestellt und zugeschickt.

Schneiderwerkstatt bildet junge Mädchen aus

Zwar sind coronabedingt die Spenden für den Verein in diesem Jahr erheblich zurückgegangen, dennoch haben die Initiatoren um Tatjana Reis in Tansania wieder einiges Positive bewirken können. In Basotu wurde eine Schneiderwerkstatt eingerichtet, in der drei junge Mädchen ausgebildet werden. Sie lernen nähen, Englisch, Suaheli und Mathematik von einer Schneiderin und einem Lehrer, die ebenfalls dank Spendengelder von Vision Tansania ausgebildet wurden.

Ferner werden Erwachsene im Lesen und Schreiben geschult, ergänzend sollen Hygiene- und Ernährungsschulungen gelehrt werden. Das Haus am mit Unterstützung von Vision Tansania errichteten Tiefbrunnen in Wandela ist erweitert und saniert worden, die Solarpaneele wurden versetzt und neu befestigt, eine Maismühle in Betrieb genommen sowie ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück zum Obst- und Gemüseanbau eingezäunt.

Nun hoffen alle Beteiligtem, dass 2021 das 15. „Laufen für Wasser“ in bewährter Form und möglichst ohne Einschränkungen stattfinden kann, um mit dem dabei gesammelten Geld die Projekte in Tansania aufrecht erhalten beziehungsweise weiterentwickeln zu können.

Infos

Wer für den Verein spenden möchte, kann dies tun auf das Konto von Vision Tansania bei der Sparkasse Donnersberg, Iban DE31 5405 1990 0007 0073 21.