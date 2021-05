Noch ruht die Messingkugel wohl verwahrt im Lager. Bereit, im alten Wasserturm am Bahnhof auszuschwingen. Seit Mai schon sollte dort – so war es jedenfalls geplant – ein Foucaultsches Pendel die Rotation der Erde anschaulich machen. Doch Corona hat auch Pendel-„Motor“ Udo Lang voll ausgebremst. Jetzt gibt der Initiator wieder Gas.

Nurmehr Kleinigkeiten sind’s, die dem erste Klacken kleiner Steinchen noch im Wege stehen. Wenige Feinarbeiten stehen da noch aus. Und da wäre, natürlich, noch die leidige Sache mit der Bürokratie. Deren Hürden haben die Projekt-Befürworter zwar mittlerweile alle meistern können. Doch wäre da noch die wohl unvermeidliche Suche nach einem Termin, zu dem sich natürlich auch die Prominenz einstellen möchte, um das Pendel öffentlichkeitswirksam anzustoßen.

Solcherlei Aufhebens ist Langs Sache eigentlich nicht. Aber wenn es denn nicht zu vermeiden ist ... Der Ideengeber jedenfalls ist froh, dass nicht mehr viel fehlt, bis es endlich klappt und klackt. „Herbst wird es wohl werden“, sagt der Bautechniker im (Un-)Ruhestand mit Blick auf den feierlichen ersten Pendel-Anstoß. Vielleicht gar nächstes Jahr? Das wäre von daher nicht mal tragisch, als der Wasserturm im kommenden Jahr 150 Jahre alt wird. 1871 ist das Reservoir in der Turmstube, aus dessen Speicher sich einst die Kessel der Dampflokomotiven füllten, errichtet worden.

Und wiederum genau 20 Jahre zuvor hat ein gewisser Léon Foucault mit einem schwingenden Pendel anschaulich gemacht, dass sich die Erde um sich selber dreht. Mit seiner Pendel-Konstruktion hat der französische Physiker seinen Namen unsterblich gemacht und dem Panthéon in Paris eine bis heute vielbeachtete Attraktion beschert.

Genau so etwas im Kleinformat – das ließe sich doch in Rockenhausen verwirklichen, damit auch dem maroden Wasserturm einen Zweck verleihen. Über dessen sinnvolle Nutzung hatte man sich zuvor schon Köpfe zerbrochen. Lang wartete mit seiner Idee auf, ging Klinken putzen – und brachte schließlich den noch amtierenden Stadtbürgermeister Karl-Heinz Seebald auf seine Seite. Mit ihm als Befürworter ging es auf einmal vorwärts. Genauso schnell aber geriet mit Seebalds Abschied Sand ins Getriebe. Der aber ward recht bald wieder weggefegt. Die Sache fand neuerliche Zustimmung, auch der neue Stadtbürgermeister Michael Vettermann habe sich nach anfänglichem Zögern dafür erwärmen können, so Lang rückblickend.

Leise Skepsis schien auch nicht verwunderlich. Schließlich kostet das Projekt ja auch einiges. Rund 105.000 Euro sind veranschlagt. Allerdings: Das Pendel selbst wieg finanziell nicht sonderlich schwer. Die Messingkugel samt Aufhängung und Rosettenbahn, über der sich das 10,30 Meter lange Pendel bewegt, werde einen vierstelligen Betrag nicht übersteigen, betont Lang.

Zu 75 Prozent gefördert Was die Angelegenheit so teuer macht, ist die Sanierung des Turms. Dass es dessen Substanz zu retten gelte, darüber war man sich bereits einig, zumal ja auch schon Möglichkeiten einer neuen Nutzung ausgelotet (und verworfen) wurden.

Die Fassaden-Neugestaltung war der dickste Brocken. Der deshalb zu stemmen war, weil des erklecklichen Zuschuss gegeben hat. 75 Prozent der Gesamtsumme, also mehr als 76.000 Euro, flossen im Zuge eines EU-Entwicklungsprogramms Richtung Rockenhausener Bahnhof. Die Förderzusage war schon im Sommer vergangenen Jahres erteilt worden. Somit muss die finanziell bekanntlich nicht eben auf Rosen gebettete Stadt Rockenhausen nur 26.000 Euro selber beisteuern. Sie kriegt dafür aber, da ist sich der Initiator sicher, eine Attraktion. Die lasse sich – auch in einer irgendwie gearteten Kooperation mit dem Museum für Zeit – doch sicherlich leicht bewerben.

Die ins Kontor schlagenden Arbeiten sind mittlerweile erledigt, der Wasserturm erstrahlt – nach fachmännisch-korrekt ausgeführter Gewände-Neugestaltung – äußerlich in neuem Glanz. Im Innern hat vor allem Udo Lang selbst gewütet – rein ehrenamtlich. Was dieser Mann da schon an Eigenleistung erbracht hat, ist ohnehin nicht zu bezahlen, wie er auch selbst lächelnd einräumt. „Man kann ja keinen für so was einstellen.“ Die Anzahl der Stunden, die er Steine schleppend, Putz abklopfend, schaufelnd, messend, zimmernd im Turmes-Inneren verbracht hat, die hat er gar nicht erst gezählt. Über Wochen und Monate war Lang im Einsatz.

Er hat sogar die Turmstube renoviert, Treppen und Geländer erneuert. Nur beim Gebälk hat er Hilfe benötigt. Wie es im Innern aussieht, das aber wird verborgen bleiben. Turmbesichtigungen sind nicht vorgesehen, hinaufsteigen und der Pendelkonstruktion nahe kommen soll niemand. Vielmehr sollen sich die Besucher durch die großzügigen, bis zum Boden reichenden Fenster anschauen, wie das Pendel aufreizend langsam zwischen besagten Steinchen hindurch flutscht, immer wieder haarscharf an ihnen vorbei schwingt – um sie schließlich doch nach und nach allesamt zu treffen.

Einzigartige Konstruktion Die Kippsteinchen sind der Clou. Sie sind am Rande der Rosettenbahn im Kreis montiert. Und sobald sie getroffen sind, legen sie sich um. Richten sich aber schön wieder auf, um erst am Folgetag aufs Neue gefällt zu werden. So zeigt sich, dass das Pendel nicht, wie es scheinen mag, immer in dieselbe Richtung schwingt, sondern seine Bahn ganz allmählich verändert und einen Kreis beschreibt. Diese Art, das Phänomen zu veranschaulichen, gibt es in dieser Form nur in Rockenhausen.

Ehe es soweit ist, feilen Lang und seine Mitstreiter noch am technischen Innenleben der Rosette. Robert Schuh, in Rockenhausen heimischer Maschinenbau-Ingenieur im Ruhestand, hat die mechanische Ausstattung konstruiert. Gewerkelt wurde und wird in der Werkstatt von Andreas Meyer in der Kaiserslauterer Straße. Der Unternehmer, selbst „begeisterter Entwickler und Erfinder“, wie er sagt, hatte sich umgehend angetan gezeigt, zum Unterstützer gemacht und die notwendigen Gerätschaften sowie Rat und Tat beigesteuert.

„Eigentlich schade, dass man von dieser wichtigen Arbeit, die da geleistet wird, später gar nichts mehr sieht“, bedauert Lang. Klar: Was allein die Blicke auf sich ziehen wird und nicht verkleidet ist, das ist sind die runde Fläche mit ihren kleinen Erhebungen am Boden – und als Blickfang die Messingkugel, die von der Turmdecke herab baumelt.

Die Kugel wird erst zum krönenden Schluss aufgehängt – kurz vorm ersten Ausschwung. In Schwung gehalten wird das Pendel mittels elektrischer Impulse. Die elektronische Ausstattung hat ein guter Bekannter Langs ausgetüftelt. Uwe Koch, emeritierter Professor der Technischen Universität Kaiserslautern, hat sich mit seiner Entwicklung um das Foucaultsche Pendel Rockenhausener Prägung verdient gemacht.