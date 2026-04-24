Stücke von Mozart spielt ein Ensemble der Villa Musica beim Benefizkonzert in der Paulskirche. Die Einnahmen kommen dem Erhalt der Saalkirche zugute.

Es soll der Auftakt für eine breite Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Paulskirche sein und auf eine neue Ära für das bedeutende Barockbauwerk in Kirchheimbolanden einstimmen: ein international besetztes Benefizkonzert der Villa Musica am Sonntag, 3. Mai, um 17 Uhr in der Paulskirche. Das Programm wird an jene – bis heute nachklingende – knappe Woche erinnern, die Wolfgang Amadeus Mozart 1778 in der „kleinen Residenz“ verbrachte und dabei auch auf der Paulskirchen-Orgel spielte. Die Einnahmen des Konzerts kommen der Saalkirche von 1745 zugute.

Wie berichtet, will sich künftig eine Stiftung für den mit hohem Aufwand verbundenen baulichen Erhalt und eine vielfältige, lebendige Nutzung des Gotteshauses einsetzen. Möglich wird dieses Engagement vor allem dank einer beträchtlichen Zustiftung des Kirchheimbolandener Unternehmers Bernd Hofmann. Das Gewicht des Millionen-Vorhabens, das unter anderem die Restaurierung der wertvollen Stumm-Orgel in den Fokus nimmt, wollen vor Konzertbeginn unter anderem der Mainzer Kultur-Staatssekretär Jürgen Hardeck und Ervis Gega, international renommierte Geigerin und künstlerische Leiterin der Villa Musica, bekräftigen.

Mainzer Villa Musica zu Gast

Gega hat sich auch zur Mitwirkung im Stiftungsrat der zukünftigen Barockstiftung bereit erklärt. Die aus Albanien stammende Musikerfamilie Gega ist mit dem Donnersbergkreis seit vielen Jahren durch ihr musikpädagogisches Wirken verbunden. 40 Freunde der Mainzer Villa Musica werden zum Konzert ebenfalls in Kirchheimbolanden erwartet.

Erklingen werden die Flötenquartette in D-Dur und G-Dur, die Mozart in Mannheim komponierte. Ferner sind das erste Salzburger Duo für Violine und Viola KV 423 sowie Auszüge aus dem Divertimento für Streichtrio KV 563 zu hören. Vier Villa Musica-Stipendiaten aus vier Nationen bilden das Mozart-Ensemble des Nachmittags: der Flötist Daniël Spies aus Südafrika, die Geigerin Lir Vaginsky aus Israel, der Bratschist Eike Coetzee aus Namibia und die Cellistin Oliwia Meiser aus Polen.

Info

Karten zum Preis von 25 Euro (ermäßigt sechs und 12,50 Euro) gibt es bei der Buchhandlung Manar in der Gasstraße, im Büro der Stadthalle, im Kartenbüro der Villa Musica in Mainz sowie online unter www.villamusica.de.

