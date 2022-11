Klassischer Musik haftet ja gerne der Ruf des Verstaubten, Überkommenen an. Dass dies keineswegs so sein muss, beweisen die Konzerte der Villa Musica in schöner Regelmäßigkeit. Nun war es wieder in der Orangerie soweit.

Das Kammerkonzert am Samstag in der Orangerie Kirchheimbolanden präsentierte gleich mehrere sehr positive Aspekte: Einmal bringt das bewährte „Zusammenspiel“ von Dozenten und ausgewählten internationalen Stipendiaten der Landesstiftung Villa Musica landesweit anspruchsvolle Musik auch in entlegenere Kulturzentren. So wäre dieses Streicher-Kammerkonzert auf diesem sehr hohen Niveau sonst nur auf den ganz großen Podien zu erleben. Der zweite Aspekt ist die thematische Klammer, wonach immer noch Kunstschätze von komponierenden und zusätzlich konzertierenden Frauen in der Musikgeschichte zu heben sind. Diese kommen oft erst posthum zu den gebührenden Ehren. Drittens machte die Les- und Interpretationsart der Dozentin Jennifer Stumm (übrigens mit deutscher und indianischer Abstammung) bewusst, dass Kammermusik weit mehr ist als eine Umsetzung von Partituren. Da fegte ein Orkan durch die Noten, befreite sie von konventionell erstarrten Mustern.

Der Reihe nach: Das beschriebene Konzept ist – wie Kulturarbeit überhaupt – nicht an (Besucher-)Zahlen zu messen: Die sind im Hinblick auf die Besucherresonanz wie hier eher ernüchternd. Der zweite Aspekt ist weitaus bedeutsamer: Die in klassische Rollenbilder gedrängten und unterdrückten Frauen komponierten oft auf Augenhöhe, ob es „Mann“ nun wahrhaben will oder auch nicht. Erst spät fanden Forscher heraus, dass in Mozarts Partituren Eintragungen in der Handschrift der Schwester „Nannerl“ zu finden sind. Mit Clara Schumann eroberte zwar eine Pianistin die Bühnen – aber nicht die Verlage. Gleiches gilt für die Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Fanny Hensel, die hier mit ihrem Streichquartett vertreten war und prompt – damals nicht anders zu erwarten – Kritik von Bruder und dezent auch vom Herausgeber erntete.

Ein echter Geniestreich

Nach dem Höreindruck durch das Quartett mit der Dozentin an der Bratsche und Lora Markova sowie Laura Handler (Violine) und Cellistin Hyazintha Andrej zu urteilen, ist es vielmehr ein Geniestreich. Vor allem das vor Esprit und Akribie bei urtümlicher Musizierlust nur so funkelnde Rondo im grandiosen Finalsatz ist eine Wucht: spielerische Virtuosität gepaart mit romantisch beseelter und immer wieder leicht variierter Melodik. Dazu eine Spielart, in die feurige Glut von jugendlichen Stürmern und Drängern getaucht, die hier mit Rasanz und Brillanz ohnehin bei allen Sätzen agierten.

Kehrte mit Robert Schumann das poetische und lyrische Moment in die Kammermusik ein, so sind es bei den Geschwistern Mendelssohn vor allem die mitreißenden Spielfiguren, die große Souveränität verlangen: So auch beim Streichquintett von Bruder Felix, bei dem mit Toby Cook eine zweite Bratsche besetzt ist. Außerdem blieb es „oben“ bei der genannten Besetzung, unten wurde nahtlos das Cellopult durch den Brasilianer Isaac Andrade ersetzt. Die kompositorische Verwandtschaft und zeitliche Nähe zum Violinkonzert bestätigen den hohen Anspruch: Die Streicherstimmen haben Konzertniveau, verlangen nach spielerischer Bravour, nach hoher Spieltechnik, die hier ausnahmslos zu bescheinigen war.

Überwältigende Eindrücke

Wollte man die überwältigenden Eindrücke bei den Werken der Geschwister Mendelssohn hinterfragen, dann so: Aufführungen wie diese „kitzeln“ alles nur Erdenkliche an Stringenz, Expressivität, an Rasanz und Brillanz, an pathetischen Steigerungen und dynamischen Oberwerten heraus. Sie ignorieren dabei die Akustik und die Aufnahmefähigkeit eines Publikums, das sich einem Orkan an Wirbelstürmen ausgesetzt fühlt. Weniger und verhaltener sowie dezenter ist oft mehr.

Das wurde beim Sextett von Arnold Schönberg deutlich, bei dem alle Genannten harmonisch zusammenwirkten: Schönberg drückte in düsteren Stimmungen das Gedicht „Verklärte Nacht“ von Richard Dehmel aus. Die Streicher fanden die passenden Klangverhältnisse, Mischungen und Schattierungen und konnten so zumindest in der Klangästhetik – Raum und Akustik mehr angepasst – noch mehr überzeugen.