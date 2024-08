Die Vikings Muay Thai in Marnheim sind dafür bekannt, öfter mal mit neuen Ideen neue Wege zu gehen. Das tun sie jetzt mit dem innovativen Deutschen Muaythai Sportabzeichen. Am 31. August ist die erste Auflage – mit dem Segen des LSB und des DOSB. Auch das „normale“ Sportabzeichen kann an dem Tag abgelegt werden.

Das Deutsche Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ist ein Klassiker. Das Gute daran: Jeder kann die Prüfung machen, ob jung oder alt, auch mit körperlicher Beeinträchtigung.