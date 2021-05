Die Entscheidung ist gefallen! Die Thaiboxer aus Marnheim mit ihrem Vorsitzenden Marc Wagner sind von den RHEINPFALZ-Lesern zu den Donnersberger Sporthelden der Corona-Krise gekürt worden. Mit großem Vorsprung. Doch auch die anderen Kandidaten gehen nicht leer aus.

Eine eigene DVD mit Übungen für das Training zu Hause, Online-Training, Turniere trotz Corona, ein Sommerfest und eine an den jeweils geltenden Beschränkungen ausgerichtete, flexible Trainingsgestaltung im vergangenen Jahr – dieser Einsatz überzeugte die Mehrheit der Abstimmungsteilnehmer von den Aktivitäten der Vikings Muay Thai. Neben seinem Engagement als Vereinsvorsitzender ist Wagner seit Beginn des Jahres auch bei der Landesinitiative „Land in Bewegung“ angestellt, legt dort als Bewegungsmanager im Donnersbergkreis mit Partnern diverse kostenlose Angebote für jedermann auf.

„Besonderes Stück Anerkennung“

„Die Sporthelden-Wahl ist eine tolle Reaktion auf die harte Arbeit, die die Donnersberger Vereine geleistet haben. Ein besonderes Stück Anerkennung für das Ehrenamt. Wir haben im Austausch mit anderen Vereinen gemerkt, dass vielen Personen nicht bewusst war, welche fantastische Arbeit von uns Vereinen geleistet wurde. Vielen Dank für diese Möglichkeit“, sagte Marc Wagner. Er blickt trotz Corona auf ein „sehr erfolgreiches Jahr“ zurück, „da wir alle unsere Vereinstätigkeiten ausführen konnten. Wir konnten sogar an internationalen Kampfevents, wie in Litauen und in Belgien Siege mit nach Hause nehmen“, berichtet Wagner. Leider seien aber die Weltmeisterschaften in Bangkok, und damit der Höhepunkt eines jeden Jahres, abgesagt worden. „Auch wenn die Pandemiezeit uns im Ehrenamt sehr viel Mehrleistung durch Erstellen von Hygienekonzepte/Umstellung auf Online-Training/Videoserien und so weiter abverlangte, war es jede Mühe wert. Wir haben flexibel eine tolle Teamleistung erbracht.“

Die Idee

Die RHEINPFALZ und der Donnersbergkreis wollten mit der Wahl zum Donnersberger Sporthelden der Corona-Krise eine Alternative zur üblichen Sportlerwahl des Jahres schaffen. Denn bedingt durch die Pandemie konnten sich die wenigstens Sportler in regulären Wettkämpfen messen, ein Vergleich der erbrachten Leistungen wäre kaum möglich gewesen. Dennoch war der Einsatz aufseiten der Vereine auch im Donnersbergkreis hoch: Die Trainer, Sportler und Funktionäre schufen mit vielen kreativen Ideen und auch zeitlichem Aufwand auf ganz unterschiedliche Weise für ihre Mitglieder Angebote, die ihnen Spaß, Bewegung und Abwechslung brachten – und das Gefühl, nicht gänzlich ohne ihre Kameraden durch die langen Lockdown-Monate kommen zu müssen. Viel Herzblut steckte in den zahlreichen Aktionen der vergangenen Monate und wird auch weiterhin aufgebracht, gerade auch für die Jüngsten in den Klubs, um sie durch die Pandemie zu begleiten.

Von Beginn der diesjährigen Aktion und der Abstimmung zum „Donnersberger Sportheld der Corona-Krise“ an waren die RHEINPFALZ-Leser gefragt: Zunächst konnten sie Vereine, Sportgruppen oder Einzelpersonen vorschlagen, die aus ihrer Sicht den Titel „Sportheld der Corona-Krise“ verdient hatten. So kamen am Ende zehn Nominierte zusammen, die von einer Jury bestätigt wurden und aus denen dann wiederum die Leser endgültig ihren Favoriten wählen konnten. Insgesamt 1576 Personen stimmten so über das Online-Voting (1520) oder per Coupon (56) in den vergangenen drei Wochen für ihren Favoriten ab. Dafür ein großes Dankeschön.

Eindeutiges Ergebnis

Das Ergebnis fiel eindeutig zu Gunsten von Wagners Thaiboxern aus: 482 Stimmen versammeln sie auf sich. Die Zweitplatzierten, die Frauen und Mädchenmannschaften des TuS Münchweiler/Alsenz, erzielten mit ihrem Engagement 289 Stimmen. Sie hatten verschiedene Aktionen, sowohl zur Trainingsgestaltung, als auch zur Förderung des Zusammenhalts, initiiert. Dritter wurde die TSG Zellertal mit ihrem Vorsitzenden und Schwimmtrainer Wolfgang Dörr sowie den Verantwortlichen der (Jugend-)Fußballabteilung (201 Stimmen).

Hinter dem Treppchen ging es enger zu: Auf Platz vier landete die Judo-Abteilung des TV Kirchheimbolanden (129 Stimmen), gefolgt von der TSG Eisenberg (113) und dem SV Börrstadt (111). Die weiteren Platzierungen: 7. TSG Grün-Weiß Kirchheimbolanden (100), 8. TuS Steinbach (59), 9. Ju-Jutsu-Abteilung des TV Kirchheimbolanden (47), 10. FV Rockenhausen (45).

Alle Platzierten der Sporthelden-Wahl, auch diejenigen, die es nicht aufs Treppchen geschafft haben, erhalten Geldpreise, gestiftet von der Sparkasse Donnersberg und Greiner Schaltanlagen. In den kommenden Tagen wird zudem aus dem Kreis aller Teilnehmer der Abstimmung der Gewinner eines Tablets gezogen, das die RHEINPFALZ verlost. Der Glückliche wird dann benachrichtigt.