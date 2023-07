Kleiner Ort, große Kerwe: Was in Sitters alljährlich im Juli auf die Beine gestellt wird, lässt aufhorchen. Am Freitag, 14. Juli, beginnt das Fest, das mit einem Fassbieranstich startet und mit der Kerwe-Beerdigung erst am Dienstagabend endet.

Um 18 Uhr fließt am Freitagabend, 14. Juli, das erste Bier, dem offiziellen Akt schließt sich eine Kerweparty an. Der Kerweplatz öffnet am Samstag schon nachmittags, ab 20 Uhr erklingt Musik mit dem Duo Jay-Jay. Der Frühschoppen am Sonntag stimmt auf den Höhepunkt ein: Um 14 Uhr startet der Umzug. Mit dabei ist der Musikverein Hallgarten, der nach dem Strauß-Prozedere auch noch zur Unterhaltung aufspielt.

Am Abend steuert ein Discjockey Musik bei. Der Montag steht im Zeichen eines Schafkopfturniers. Ausklang ist am Dienstag. Kinderkarussell und Stände sollen rechtzeitig in Sitters anrollen.