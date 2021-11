Glück im Unglück hatte der Fahrer eines 45 Tonnen-Lkw am Donnerstagnachmittag. Er hatte seine Ladung am Zementwerk bei Rüssingen abgeladen und befuhr anschließend eine Privatstraße in Richtung Steinbruch. In einer langgezogenen Rechtskurve kam das vierachsige Fahrzeug ins Rutschen. Der Lkw schlitterte auf den Grünstreifen und fiel auf die Seite. Der Fahrer konnte sich zwar selbst befreien, erlitt aber leichte Verletzungen. Neben dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber, sowie Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinden Göllheim, Kirchheimbolanden und Winnweiler im Einsatz.