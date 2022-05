Zu den Leichtathletik-Pfalzmeisterschaften der U14 fuhren am Sonntag nur zwei Athleten des SV Börrstadt, Jördis und Jonte Jauß. Sehr erfolgreich kehrten sie aus Zweibrücken zurück.

Jördis Jauß bestätigte ihre sehr guten Leistungen im Speerwerfen und holte sich mit großem Abstand den Titel bei den W12. Sie warf ihr Sportgerät im dritten Versuch auf 22,57 Meter, Julie Fischer (TV Wörth) auf Rang zwei kam auf 20,60 Meter. Die Vizemeisterschaft im Kugelstoßen komplettierte ihr gutes Abschneiden. Dabei stieß sie die Kugel auf 6,37 Meter.

Jonte Jauß deutete bereits im Vorlauf im 75-Meter-Sprint schon seine gute Verfassung an und trat mit der besten Zeit im Finale an. Auch dort konnte er seine Konkurrenten mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 10,09 Sekunden knapp hinter sich lassen. Durch Überschneidungen und damit verbundenen Verschiebungen im Zeitplan musste er den Hochsprung absagen. Dafür behauptete er sich sowohl im Kugelstoßen als auch im Speerwurf (40,06 Meter) und siegte in beiden Disziplinen. In seinem besten Versuch stieß Jonte die Kugel auf 11,92 Meter und hatte großen Vorsprung auf den Zweiten Bendel Heinrich (LC Haßloch) mit 8,52 Metern.

Mit einem dritten Platz im Weitsprung (4,80 Meter) und einem vierten Rang über die 60 Meter Hürden bestätigte er seine Mehrkampfqualitäten.