Traditionell als letzte Gemeinde im Kreis feiern die Einselthumer am Wochenende ihre Kerwe. Von Freitag bis Montag wartet auf die Gäste ein buntes Programm.

„Wenn’s stürmt orrer schneit, is die Einselthumer Kerb nemmer weit“: So lautet der überlieferte Spruch zur spätesten Kerwe im Kreis. Nun ist zwar von Sturm oder gar Schnee momentan keine Spur, dennoch wird das Fest in der Weinbaugemeinde am morgigen Freitag mit einer Discoparty im Bürgerhaus eröffnet. Veranstaltet von der Kerwejugend, legt „DJ Achim“ ab 20 Uhr auf. Das Weingut Olaf Bescher lädt ab 18 Uhr zum Schlachtfest ein.

Am Samstag steht im Bürgerhaus die Inthronisierung des neuen „Zwiwwelpaares“ auf dem Programm, ab 20 Uhr kann zudem bei Live-Musik des Duos „KW 99“ das Tanzbein geschwungen werden.

Am Sonntag spielen die „Musikfreunde“ ab 11 Uhr zum Frühschoppenkonzert auf, nach dem Mittagstisch startet um 14 Uhr nach zweijähriger Corona-Pause der Kerweumzug mit fast 30 Zugnummern. Anschließend wird im Bürgerhaus bei Kaffee und Kuchen die Kerweredd verlesen.

Am Montag findet ab 17 Uhr das Leberknödelessen und ab 19 Uhr ein „Schoofkopp-Turnier“ statt. Die Blaulichtbar der Feuerwehr hat am Sonntag und Montag im Zelt auf dem Dorfplatz geöffnet. Es gibt ein Kinderkarussell sowie einen Schieß-, einen Pfeil- und einen Süßwarenstand.