Die Alteisenfreunde Donnersberg richten vom 18. bis 21. Mai in Münchweiler ein Oldtimertreffen aus. Die Besitzer werden ihre Fahrzeuge vorstellen und Fragen der Besucher beantworten.

Es gibt in den nächsten Tagen zahlreiche historische Fahrzeuge und sogenannte „Schätzchen“ rund um das Bürgerhaus in Münchweiler zu bewundern. Vielen Oldtimerfreunden wird beim Anblick der nostalgischen Fahrzeuge das Herz höher schlagen. Da werden nicht nur Erinnerungen wach, sondern es gibt viel zu erzählen und zu unterrichten. Die Verantwortlichen erwarten entlang der Bahnlinie Teilnehmer aus einem weiten Einzugsgebiet und fahrbare Untersätze bis zurück in die 1930er Jahre.

Die Fahrzeuge reichen vom einfachen Familienauto über sportliche Varianten bis hin zu Nutzfahrzeugen. Zweiräder werden dabei genauso ihren Platz finden wie Ergänzungen wie Anhänger und Beiwagen. Die Gastgeber, die ihren Schwerpunkt in Münchweiler haben, nennen sich zwar „Alteisenfreunde“, doch Schrott werden sie nicht präsentieren. Dafür sind die Gestalter Laura Hirschfeld, Sebastian Marhofer, Joachim Weißmann, Marcel Selzer und Christopher Kneiß viel zu ehrgeizig. Sie selbst sind in der Lage, die Schau mit eigenen Fahrzeugen zu bestücken. Sie werden auch für die Besucher etliche Vorführungen starten und dabei auch die Funktionalität demonstrieren.

Täglich ab 10 Uhr geöffnet

Das Gelände kann täglich ab 10 Uhr betreten werden. Während der Öffnungszeiten gibt es einen Losverkauf. Eingepackt ist das viertägige Oldtimertreffen in ein buntes Rahmenprogramm. Der Donnerstag ist der Kennenlerntag unter den Bestückern, für das leibliche Wohl wird ab 12 Uhr im Bürgerhaus gesorgt. Der Alleinunterhalter Kalli Koppold spielt am Freitag ab 20 Uhr im Bürgerhaus. Am Samstagabend wird die „Miss Oldtimer“ gewählt und den Besuchern präsentiert. Ab 21 Uhr bietet die Partyband „Magic“ ein buntes Programm. Auch am Sonntag, dem Abschlusstag, ist das Bürgerhaus ganztägig geöffnet.