Der Allgemeine Club Unkenbach (ACU) lädt von Freitag, 7. Juli, bis Montag, 10. Juli, zur Kerwe rund um das zentrale Gelände des Kinderspielplatzes ein. Los geht es am Freitag um 19 Uhr mit der Kerweeröffnung. Um 20.30 Uhr startet die Discoparty der Kerwejugend, anschließend findet ein Bierpong-Turnier statt. Nach dem gemütlichen Beisammensein am Kerwesamstag ab 18 Uhr kann ab 20 Uhr zu Musik der Glantaler das Tanzbein geschwungen werden. Am Abend findet auch ein Wettbewerb im Armdrücken und im Maßkrugstemmen statt.

Der Kerwesonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Mittagstisch, anschließend findet ab 14 Uhr der Kerweumzug, ein Platzkonzert mit dem Musikverein Hallgarten und am Abend Unterhaltungsmusik mit DJ Thorsten statt. Schließlich steht am Kerwemontag ein Preisschafkopfturnier, eine Plattenparty mit DJ Thorsten und das Kerwebegräbnis auf dem Programm.