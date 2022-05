Bei einem Unfall in der Nähe von Münchweiler wurden am Mittwoch vier Personen schwer verletzt, darunter ein vierjähriges Kind. Nach Angaben der Polizei stieß am Mittwochnachmittag ein 86-jähriger Autofahrer beim Abbiegen auf die Bundesstraße 48 mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der Mann hatte beim Abbiegen das Auto übersehen, das aus Richtung Enkenbach kam.

Dabei wurden alle vier Insassen der beiden Unfallfahrzeuge schwer verletzt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand laut Polizei an beiden Autos ein Totalschaden von insgesamt rund sechzigtausend Euro. Im Einsatz waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt, die Feuerwehren aus Münchweiler und Winnweiler sowie die Polizei.