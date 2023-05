Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

79 Abiturienten haben 2021 ihren Abschluss am Nordpfalzgymnasium (NPG) gemacht, vier davon mit der Traumnote 1,0. Wir haben uns mit den Schülerinnen getroffen, sie nach dem kuriosen Corona-Jahr gefragt und was sie in der Zukunft vorhaben.

Am meisten bedauern Fabienne Hahn, Fabia Hermann, Marie Schwarz und Emma Ferrara an ihrem Abitur in Corona-Zeiten, dass die letzte Zeit, die der Jahrgang zusammen gehabt hätte, einfach weggefallen ist. „Ich