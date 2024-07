Zwei Starter, vier Medaillen: Die Ausbeute des SV Börrstadt bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der U16 in Ingelheim am vergangenen Wochenende konnte sich sehen lassen.

In Ingelheim gingen vom SV Börrstadt Jonte Jauß in der M15 und seine Schwester Jördis Jauß in der W14 an den Start. Jördis Jauß trat in drei Disziplinen an. Dabei schaffte sie im Kugelstoßen mit 9,91 Metern eine persönliche Bestleistung. Zum Sieg reichte es aber knapp nicht. Denn ihre Konkurrentin Ciara Rinder vom USC Mainz kam auf 10,03 Meter. Zwölf Zentimeter fehlten Jördis Jauß, die somit Vizemeisterin wurde, zum Titel. Etwas größer, nämlich gut sechs Meter, war der Abstand der jungen Athletin des SV Börrstadt zur Siegerin im Diskuswerfen. Hier kam Jördis Jauß auf 21,93 Meter, was in der Endabrechnung Platz drei bedeutete. Wiederum knapper ging es in ihrer dritten Disziplin, dem Speerwerfen, zu. Hier landete Jördis Jauß mit 23,60 Metern auf dem oft als „undankbar“ beschriebenen vierten Platz. Ein halber Meter fehlte ihr zum Podium.

Jonte Jauß beschränkte sich in Ingelheim mit dem Kugelstoßen und dem Speerwurf auf zwei Disziplinen – und wurde in jeder mit einer Medaille dekoriert. Mit der Kugel ging sein weitester Stoß auf 13,93 Meter. Das bedeutete den Vizemeister-Titel hinter Lennart Klassen (Bernkastel/Wittlich) der gut einen Meter weiter stieß. Im Speerwerfen sprang für Jonte Jauß mit 43,13 Metern zudem Platz drei und Bronze heraus.