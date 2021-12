Nach zwei Wochen in Thailand sind die Marnheimer Vikings wieder zu Hause: Im Gepäck haben die vier Nachwuchssportler je eine Silbermedaille. Nur für den „Oldie“ der Gruppe, Carsten Hühn, gab es ein vorzeitiges, enttäuschendes Ende.

Kampfabbruch gegen den Russen Ilia Balanov, der 2019 in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm triumphiert hatte. „Bei Carsten ist es blöd gelaufen. Er kämpfte auf Augenhöhe gegen den amtierenden Weltmeister und Thaiboxprofi. Beim Fallen greift der Kampfrichter ihm ins Auge, sodass er nur noch das andere Auge nutzen konnte. Er hat weitergeboxt, aber der Kampf musste dann zum Schutz des Athleten abgebrochen werden“, berichtet Marc Wagner, Vorsitzender der Muay Thai Vikings und als Betreuer und Trainer mit vor Ort in Phuket. Die Enttäuschung war entsprechend groß. „Er hätte gerne drei Runden gemacht, um zu zeigen, dass er auch mit den Profis mithalten kann.“

Mit einem Kampf zu Silber

Bei „nur“ einem bis maximal zwei Kämpfen blieb es auch für Thore (13) und Solveigh Wagner (15) sowie die beiden elfjährigen Zwillingen Luke und Lucie Eicher. Denn: Die meisten Nationen verzichteten darauf, einen großen Kader zur Weltmeisterschaft der International Federation of Muaythai Associations (IFMA) zu schicken, „weil das Reiserisiko mit Corona sehr hoch war. Wir hatten Russland und Thailand in den Halbfinals/Finals.“ Zwei der stärksten Muay-Thai-Nationen, wie Wagner vor der Abreise erzählt hatte. Also stand statt dem Sammeln von viel Kampferfahrung im Heimatland der Sportart vor allem der Erlebnisfaktor für die jungen Thaiboxer im Vordergrund, die unter anderem auch den Thai-Box-Profi Buakaw Banchamek trafen, ein Foto mit ihm machen konnten. Silbermedaillen nach teilweise nur einem gewonnen Kampf im Halbfinale oder gar einer Niederlage im ersten und letzten Finalkampf nehmen alle vier mit nach Hause.

Selbst die Thais beeindruckt

„Ich sehe die vier Medaillen trotzdem als absolut verdient an und auch realistisch bei einer WM mit mehr Teilnehmern. Das wird die Zukunft auch zeigen. Viele Gegner und Gegnerinnen, die nicht da waren, haben wir ja schon in Litauen (Baltic-Cup) besiegt“, begründete Wagner das Abschneiden.

Und für den Jüngsten der Gruppe gab es einen ganz besonderen Moment: Luke Eicher schickte im Finale das thailändische Toptalent Arnon Desanthia in der ersten Runde auf die Matte, verlor dennoch nach Punkten. „Die Thais haben nach dem Kampf wie verrückt Fotos gemacht. Luke ist dort jetzt der ausländische Held“, meinte Wagner.