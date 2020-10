1000 Euro Belohnung lobt Willi Rockenbach für Hinweise aus, die zur Feststellung des Täters führen, der mit seinem größeren Fahrzeug gleich vier Hochsitze und Jagdeinrichtungen in Kriegsfeld mutwillig umgerissen hat.

Den Jägern im Revier rund um Kriegsfeld ist durch die Aktion ein Schaden von rund 2500 Euro entstanden, so Rockenbach, der Anzeige erstattet hat. Er geht davon aus, dass die Hochsitze mit einem SUV oder Geländewagen umgerissen wurden. Wer Beobachtungen gemacht habe, soll sich an die Polizei oder an ihn unter der Rufnummer 06358/296 wenden.