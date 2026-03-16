Vier Gewinnt, bekannt aus der SAT.1-Fernsehsendung „The Tribute“, startete bei der 18. Kerchemer Tributenacht solide, ohne großes Aufsehen.

Die zweite Hälfte brachte jedoch unerwartete Wow-Effekte: starke Bühnenshow, gelungene Remixes und wuchtige Sounds. Am Ende bebte die Stadthalle förmlich.

„Habt ihr Bock auf ein Picknick?“, fragt Oscar Wylde und lockt das Publikum nach vorn. Der Sänger mit den lockigen Haaren ersetzt Roland Streicher und fügt sich nahtlos in die geänderte Besetzung ein. Die Band animiert das Publikum fortwährend zum Mitmachen und zeigt enorme Spielfreude. Der entscheidende Funke will in der ersten Hälfte jedoch nicht so recht überspringen – wohl auch wegen der eher seichten Titelwahl mit Songs wie „Der Picknicker“ oder „Tag am Meer“.

Nachfolger für Fanta-4?

Dem elfjährigen Jorn, dessen Fanta-4-Liebe von der Mutter stammt, gefällt’s. Ansonsten ist das Publikum eher gereift – ähnlich wie bei der Originalband, die nach über 35 Jahren deutschsprachigem Hip-Hop und Pop-Rap im Dezember 2026 auf Abschiedstournee geht. „Wenn die Fanta 4 aufhören, können die das Zepter übernehmen“, meint Florian Hupp aus Kirchheimbolanden, der ebenfalls schon Konzerte der Originalband besucht hat. Dabei bleibt zu hoffen, dass die Formation „Vier Gewinnt“ lange genug durchhält, um diese Lücke zu schließen – das Zeug dazu haben die Jungs allemal.

War die Coverband in der ersten Hälfte noch mit angezogener Handbremse unterwegs, fährt sie später voll auf der Überholspur. Es gibt starke Momente: Die Sonnenbrillen der Sänger fliegen ins Publikum, bei „Krieger“ taucht die Bühne in blutrotes Licht, das Stück kommt brachial als rockiges Cover daher. „Lass die Sonne rein“ und „Saft“ entfachen im Snoop-Dogg-Remix richtig Stimmung. Weitere Fanta-4-Hits werden mit Matrix-Soundtrack und Eminems „Slim Shady“ zu einem wuchtigen Medley gemixt, und am Ende wird das Publikum eins mit der Band – Pfiffe, lauter Jubel, bis zur Zugabe.