Am Standort Rockenhausen des Westpfalz-Klinikums werden derzeit vier Corona-Patienten auf der Isolierstation behandelt, drei davon haben einen vollständigen Impfschutz. Ein Corona-Patient – ohne Impfschutz – liegt hier auf der Intensivstation, muss aber nicht invasiv beatmet werden.

Wie die Presseabteilung des Westpfalz-Klinikums mitteilt, werden am Standort Kaiserslautern 13 Corona-Patienten auf der Isolierstation behandelt, davon haben acht Patienten einen vollständigen Impfschutz. Ein Patient ohne Impfschutz wird auf der Intensivstation invasiv beatmet. Am Standort Kusel liegt ein Corona-Patient auf der Intensivstation, bei dem kein vollständiger Impfschutz vorliegt. Am Standort Kirchheimbolanden wird kein Corona-Patient behandelt.