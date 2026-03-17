Jaqueline Rauschkolb, Andrea Schmitt, Lisett Stuppy und Jessica Albert setzen darauf, den Kreis mit mutigen Ideen und Visionen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Endspurt: In wenigen Tagen wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Im Donnersbergkreis kandidieren vier Männer und vier Frauen für das Plenum in Mainz; wir haben sie alle in den vergangenen Wochen bereits ausführlich porträtiert und ihre politischen Schwerpunkte genannt. Nun kommen die Bewerber nochmal zu Wort. Wir haben allen acht die gleichen Fragen gestellt – und hier sind die Antworten von Jaqueline Rauschkolb (SPD), Andrea Schmitt (CDU), Lisett Stuppy (Grüne) und Jessica Albert (Linke). Die vier Männer kommen in einem extra Artikel zu Wort.

Seit mehr als 20 Jahren ist Jaqueline Rauschkolb SPD-Mitglied. Ihren politischen Schwerpunkt legt sie auf Familienthemen. Foto: Jaqueline Rauschkolb/oho

Wenn Sie nur eine Sache für den Donnersbergkreis verwirklichen könnten – welche wäre das?

Stuppy: Ausreichend finanzielle Mittel für die Kommunen, damit jede Verbandsgemeinde ein Jugendzentrum mit Angeboten bekommt, die mit und für junge Menschen gestaltet werden.

Rauschkolb: Die Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung. Das heißt, dass wir genügend Ärztinnen und Ärzte für unsere Region gewinnen können.

Albert: Teilhabe für alle. Mit gut erreichbaren Ärzten und Ärztinnen und Therapeuten, die zeitnah Termine anbieten, mit einer Versorgung, die sich nach den Menschen und ihren Lebenslagen richtet, und flächendeckenden Hilfsangeboten wie Kita- und Schulsozialarbeit.

Schmitt: Eine verlässliche medizinische Versorgung hier vor Ort. Die Menschen müssen wissen, dass im Notfall Hilfe da ist und man nicht erst lange Wege in Kauf nehmen muss. Und ehrlich gesagt wissen wir alle, dass es nicht nur dieses eine Thema gibt.

Mit ihrer »Klartextbank« machte Andrea Schmitt (CDU) auch Station in Kirchheimbolanden. Foto: Schmitt/oho

Mit welchem Argument würden Sie einen Nichtwähler überzeugen, dennoch zur Wahl zu gehen?

Albert: Gerade in der heutigen Zeit, mit der akuten Bedrohung unserer Demokratie durch rechte Parteien, zählt jede Stimme. Die Demokratie bietet allen die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Nutzen Sie Ihre Stimme und setzen Sie sich damit für ein sozial gerechtes Rheinland-Pfalz und ein gutes Miteinander ein!

Schmitt: Wählen ist eine Möglichkeit, keine Pflicht. Aber es ist die Chance, mitzuentscheiden, in welche Richtung es geht. Wenn man etwas verändern möchte, sollte man diese Chance nutzen. Sonst entscheiden am Ende andere.

Stuppy: Wer nicht wählt, überlässt anderen die Entscheidung darüber, wie wir Schulen stärken, Dorfleben gestalten, Energie produzieren, Krankenhäuser sichern und Kinderbetreuung oder die Pflege organisieren. Mit Ihrer Stimme bestimmen Sie mit. Demokratie ist kein Zuschauer-Sport, sie lebt vom Mitmachen.

Rauschkolb: Es ist wichtig, wählen zu gehen, weil man so direkt mitbestimmen kann, wer in Zukunft regiert. Politik regelt so viele Dinge, die unseren Alltag beeinflussen, und deshalb sollte man sich mit den Parteien und ihren Zielen beschäftigen.

Lisett Stuppy sitzt bereits seit 2021 für die Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag, steht auch auf Platz sieben der Landesliste. Foto: Tommy Rhein

Was ist Ihre wichtigste Kernbotschaft an unentschlossene Wählerinnen und Wähler wenige Tage vor der Wahl?

Stuppy: Grüne Politik schützt, was uns schützt – die Demokratie und eine intakte Umwelt. Deshalb Zweitstimme Grün.

Schmitt: Mit mir bekommen Sie klare Worte, ein offenes Ohr und ehrliche Politik. Ich höre zu und erkläre auch nach der Wahl, was sich für unsere Region in Mainz bewegt. Vertrauen entsteht nicht durch Versprechen, sondern durch Verantwortungsbewusstsein.

Rauschkolb: Wir stehen für gebührenfreie Bildung ab zwei Jahren – ob beim Master oder Meister. In Zukunft auch mit kostenfreien Schulbüchern. Für ein sicheres Land mit einer starken Polizei, mit Regiokliniken und mehr Angeboten durch die Gemeindeschwester plus. Unser Regierungsprogramm ist komplett durchfinanziert, so schaffen wir eine gute und gerechte Zukunft für Rheinland-Pfalz.

Albert: Wenn Sie ein Rheinland-Pfalz möchten, das allen Menschen Chancengerechtigkeit einräumt, in dem es faire Mieten, Wohnraum und gute Arbeitsbedingungen gibt und in dem wirksame Schritte gegen die Klimakatastrophe unternommen werden, wählen Sie am 22. März mit Erst- und Zweitstimme „Die Linke“.

Jessica Albert geht für Die Linke ins Rennen. Erst vergangenen Herbst gründete sich eine neue, junge Gruppe der Partei im Donnersbergkreis. Foto: Rüdiger Dittewig/oho

Hier können Sie noch zwei Sätze an die Menschen im Donnersbergkreis schreiben.

Rauschkolb: Liebe Menschen im Donnersbergkreis, allein in den vergangenen fünf Jahren konnte ich erreichen, dass rund 70 Millionen Euro Fördermittel vom Land in den Kreis geflossen sind, von denen wir alle profitieren – ob im Ehrenamt, der Bildung oder in unseren Dörfern und Städten. Ich möchte mich gerne weiter für unsere schöne Region in Mainz einsetzen und freue mich über Ihre Unterstützung.

Stuppy: Wir können uns glücklich schätzen, im Donnersbergkreis zu leben – eine Region mit viel Engagement, Natur und Lebensqualität. Ich will, dass wir mutig investieren, unseren Zusammenhalt stärken und keine Generation zurücklassen.

Schmitt: Ich möchte die Themen, die wir seit Jahren diskutieren, endlich anpacken und nicht immer wieder neu aufschreiben. Unser Kreis braucht eine starke Stimme im Landtag, die sich kümmert und dranbleibt.

Albert: Ich bin überwältigt vom Zusammenhalt und der Solidarität, die uns als neu gegründete Ortsgruppe und mir als Direktkandidatin entgegengebracht wurde. Wir werden uns weiterhin stark für einen solidarischen Donnersbergkreis engagieren.