Christian Caspary (FDP), Tim Winter (BSW), Damian Lohr (AfD) und Lars Kairies (Freie Wähler) beantworten vier Tage vor der Wahl vier kurze Fragen.

In wenigen Tagen hat Rheinland-Pfalz die Wahl. Für den Donnersbergkreis kandidieren bei der Landtagswahl vier Männer und vier Frauen. Wir haben sie alle in den vergangenen Wochen ausführlich porträtiert und ihre politischen Schwerpunkte genannt. Nun kommen die Bewerber nochmal zu Wort. Wir haben allen acht die gleichen Fragen gestellt – und hier sind die Antworten von Christian Caspary (FDP), Tim Winter (BSW), Damian Lohr (AfD) und Lars Kairies ( Freie Wähler). Die Antworten der vier Frauen sind bereits erschienen.

Christian Caspary setzt sich für unternehmerische Freiheit und weniger Regeln ein. Foto: caspary/oho

Wenn Sie nur eine Sache für den Donnersbergkreis verwirklichen könnten – welche wäre das?

Caspary: Ich würde den Donnersbergkreis zu einer Sonderwirtschaftszone mit deutlich niedrigeren Steuern und möglichst wenig Bürokratie machen. So können wir Unternehmen anziehen, Arbeitsplätze schaffen und für wirtschaftliches Wachstum sorgen – damit Menschen aller Generationen hier gute Perspektiven haben.

Winter: Wenn ich nur eine Sache für den Donnersbergkreis verwirklichen könnte, dann wäre es eine gute, moderne und verlässliche Infrastruktur für den ländlichen Raum, denn das entscheidet letztlich darüber, wie die Zukunft unserer Region aussieht. Dazu gehören für mich sowohl bessere Mobilitätsangebote als auch eine leistungsfähige digitale Infrastruktur.

Kairies: Ich würde die kommunalen Finanzen nachhaltig stärken und das Konnexitätsprinzip konsequent durchsetzen: Wer bestellt, muss auch bezahlen. Wenn Bund und Land neue Aufgaben übertragen, müssen sie die entstehenden Sach- und Personalkosten vollständig mitfinanzieren. Nur so sichern wir die dauerhafte Handlungsfähigkeit des Donnersbergkreises und seiner Städte und Gemeinden.

Lohr: Der Donnersbergkreis braucht mehr finanziellen Spielraum. Immer neue, durch das Land aufgedrückte Pflichtaufgaben sorgen dafür, dass er nicht mit einem ausgeglichenen Haushalt planen kann. Wenn ich also eine Sache verwirklichen könnte, dann wäre es eine deutlich höhere finanzielle Zuweisung an den Kreis durch die Landespolitik. Geld ist immer da, wenn der politische Wille auch vorhanden ist.

Tim Winter sieht in verlässlicher Mobilität und Digitalisierung die Basis für die Zukunft der Region. Foto: Lisa Demmerle-Schmitz

Mit welchem Argument würden Sie einen Nichtwähler überzeugen, dennoch zur Wahl zu gehen?

Winter: Ihre Stimme ist Ihre Möglichkeit, mitzuentscheiden. Wer nicht wählen geht, überlässt anderen die Entscheidung über Themen, die unseren Alltag prägen – von Mobilität über Bildung bis zur medizinischen Versorgung vor Ort.

Kairies: Demokratie lebt vom Mitmachen. Wer nicht wählt, überlässt anderen die Entscheidung, schwächt die bürgerliche Mitte und stärkt indirekt die politischen Ränder hin zur Unregierbarkeit. Jede Stimme zählt. Jede abgegebene Stimme ist ein aktiver Beitrag für Stabilität, Verantwortung und die Zukunft unseres Landes.

Caspary: Freiheit bedeutet auch Verantwortung. Wer wählen geht, nutzt seine Stimme und gestaltet unsere Demokratie aktiv mit – wer nicht wählen geht, überlässt anderen die Entscheidung.

Lohr: Wer nicht wählt, kann nichts verändern – und darf sich dann nach der Wahl auch nicht beklagen, wenn alles so bleibt, wie es ist und unser Land und unsere Heimat weiter abgehängt wird. Jede nicht abgegebene Stimme ist eine Stimme für ein „Weiter so“.

Damian Lohr: Gegen die Belastung des Donnersbergkreises durch ungedeckte Pflichtaufgaben. Foto: Afd/oho

Was ist Ihre wichtigste Kernbotschaft an unentschlossene Wähler wenige Tage vor der Wahl?

Kairies: Rheinland-Pfalz braucht eine handlungsstarke und zukunftsorientierte Landesregierung. Weniger verwalten, mehr gestalten. Mehr Bürgerbeteiligung, eine zielgerichtete Bildungspolitik und eine klare finanzielle Verantwortung nach dem Grundsatz: Wer bestellt, bezahlt. Politik muss sich an Zahlen, Daten und Fakten orientieren und spürbare Verbesserungen für die Menschen erreichen. Die Freien Wähler stehen für pragmatische Lösungen mit gesundem Menschenverstand statt ideologischer Scheuklappen.

Lohr: Wir unterscheiden uns von den anderen Parteien fundamental. Wir sagen: Sichere Grenzen statt Massenmigration. Starke Wirtschaft statt grüne Klimaideologie. Freie Medien statt GEZ-Zwangsabgabe. Echte Digitalisierung und weniger Bürokratie. Es ist Zeit, etwas Neues zu wagen! Echte Veränderung gibt es nur mit der AfD.

Caspary: Der Donnersbergkreis braucht mehr Chancen statt mehr Regeln. Wenn Unternehmen investieren können, entstehen Arbeitsplätze und damit Perspektiven für unsere Region.

Winter: Orientieren Sie sich daran, welche Partei konkrete Lösungen für die Herausforderungen vor Ort anbietet und sich glaubwürdig für Verbesserungen im Alltag der Menschen einsetzt. Schöne Worte allein lösen keine Probleme – entscheidend ist, wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und Dinge tatsächlich voranzubringen. So wird Ihre Wahlentscheidung für Sie persönlich stets die richtige sein.

Kommunale Stabilität im Fokus: Lars Kairies möchte die finanzielle Eigenständigkeit der Region sichern. Foto: Kairies/oho

Hier können Sie noch zwei Sätze an die Menschen im Donnersbergkreis schreiben.

Lohr: Unser Donnersbergkreis hat mehr verdient als leere Versprechen. Ich kämpfe dafür, dass unsere Region endlich die Unterstützung bekommt, die sie wirklich braucht.

Caspary: In den letzten Tagen hört man wieder Ratschläge, welche Partei FDP-Wähler künftig wählen sollten. Ich finde: Die Bürger und Bürgerinnen im Donnersbergkreis sind mündig genug, ihre Entscheidung selbst zu treffen – ganz ohne Wahlempfehlung aus Berlin.

Winter: Der Donnersbergkreis hat großes Potenzial, wenn wir die richtigen Prioritäten setzen. Politik sollte immer den Menschen dienen – und genau deshalb lohnt es sich, mit Ihrer Stimme die Zukunft unserer Region mitzugestalten.

Kairies: Durch mein langjähriges ehrenamtliches Engagement kenne ich die Herausforderungen unserer Region sehr genau. Ich möchte Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit Ihnen konkrete Lösungen erarbeiten, damit Rheinland-Pfalz und der Donnersbergkreis noch lebenswerter werden.