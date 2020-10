Vier Autoreifen inklusive Alufelgen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag von einem Mazda gestohlen. Nach Angaben der Polizei parkte das Auto auf einem Parkplatz in der Straße Im See auf dem Weierhof. Zum Aufbocken wurden Pflastersteine verwendet. Die Polizei in Kibo bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06352 9110.