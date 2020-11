Die Polizeiinspektion Rockenhausen hat am Wochenende um Halloween bei Verkehrskontrollen vier Alkoholverstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Am Freitagabend wurde bei einem 68-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis in der Mühlstraße in Alsenz ein Wert von knapp über einem Promille festgestellt. Am Samstag kurz nach Mitternacht ergab ein Alkoholtest bei einem 31-Jährigen, ebenfalls aus dem Donnersbergkreis, in der Alsenzer Hauptstraße einen Wert von knapp über 0,7 Promille. Gegen 2 Uhr wurde dann bei einem 31-jährigen Autofahrer aus Hessen am gleichen Ort ein Wert von knapp über einem Promille festgestellt. Der Mann hatte zudem keine gültige Fahrerlaubnis. Zuletzt wurde dann bei einem 74-Jährigen um die Mittagszeit auf der Bundesstraße 48 bei Mannweiler-Cölln ein Wert von über 0,6 Promille gemessen.

In allen vier Fällen wurde eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und mit Ausnahme im dritten Fall der Führerschein präventiv sichergestellt. Gegen die Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sie müssen nun mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen.