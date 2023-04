Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der erste Abend bei der 41. Auflage des traditionellen Göllheimer Hallenturniers hatte wieder alles das zu bieten, was sich der Fan des Indoor-Fußballs so wünscht. Spannung, technische Finessen und viele Tore. Der Turnierveranstalter TuS Göllheim gewann souverän die Vorrundengruppe und steht beim Budenzauber in der heimischen Hans-Appel-Halle am Freitag ab 18 Uhr in der Finalrunde.

In dieser Form ist der A-Klassenvertreter auch ganz klarer Favorit auf den Siegerpokal. Die Göllheimer gewannen alle ihre fünf Partien und dominierten den ersten Spielabend. „Wir