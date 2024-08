In der B-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Nord präsentierten sich vor allem die Offensivreihen in bestechender Form. Der TuS Stetten traf im Premierenspiel der Saison 2024/25 zweistellig, auch die TSG Albisheim (sieben Tore) und der TuS Finkenbach/ Waldgrehweiler (sechs) zeigten sich treffsicher.

Der erste Tabellenführer der B-Klassen-Saison 2024/25 heißt TuS Stetten. In Ilbesheim landete die von Johannes Henrich trainierte Mannschaft einen 11:2-Auswärtserfolg und weist damit das beste Torverhältnis, das bei Punktgleichheit allerdings keinerlei Gewicht hätte, von allen Teams mit bisher drei Punkten auf.

Bereits nach der Anfangsviertelstunde führten die Gäste nach Treffern von Sven Weishaupt und Peter Baum mit 3:0. Der Anschlusstreffer durch Andre Pfaff sollte den Spielverlauf nicht beeinflussen. Bis zum Pausenpfiff durch Schiedsrichter Mustafa Durmazalp schraubten die „Löwen“ das Ergebnis auf 7:1. Peter Baum steuerte vier Treffer bei und verdiente sich seine Auswechslung in der 56. Minute redlich.

Imsbach empfängt Ilbesheim

Die Henrich-Elf, die in der Abschlusstabelle des Vorjahres Rang fünf belegte, zeigte bereits in der Vergangenheit gefälligen Fußball. Zu oft wurden aber vermeintlich einfache Spiele nicht gewonnen. Dies verhinderte trotz einigen Siegen gegen Top-Teams der Liga eine noch bessere Platzierung. Aus der A-Klasse verstärken Florian Eidelmann und Moritz Grünert ab sofort den TuS, beide standen gegen Ilbesheim in der Startelf.

In der vergangenen Saison verpasste der SV Imsbach nur knapp den Relegationsplatz, den am Ende der TuS Bolanden einnahm. Gegen C-Klasse-Meister TuS Finkenbach/Waldgrehweiler setzte es zum Ligaauftakt eine 1:6-Niederlage. Imsbachs Trainer Marcel Mehler, der den Auftakt-Gegner bereits vor dem Start der Saison als Top-Favorit auf die Meisterschaft nannte, würde erneut gerne eine Top-Drei-Platzierung erreichen – im Wissen, dass „dieses Jahr noch mehr Mannschaften oben mitspielen können“. Am Samstag (18 Uhr) geht es zuhause gegen Ilbesheim.

Übergangszeit in Albisheim

Einer der erfahrensten Trainer im Kreis ist Gerhard Kotysch. Bereits bei seinem Amtsantritt als Coach der TSG Albisheim betonte er, dass die Anfangszeit einen Übergang darstellen sollte. Das kurzfristige Ziel: der Klassenverbleib, mittelfristig sollten Jugendspieler an die erste Mannschaft herangeführt werden und diese verstärken. Bereits in der Rückrunde der Vorsaison zeigten sich erste Erfolge. Dass die TSG nun nach dem ersten Spieltag nach dem 7:1-Sieg gegen den SV Alsenborn II den zweiten Tabellenplatz belegt, dürfte für den Coach eine schöne Momentaufnahme sein, vielleicht sogar der Startschuss in eine erfolgreiche Saison. Am Sonntag (15 Uhr) spielt die TSG beim TuS Ramsen.

Eine erfolgreiche Saison will auch wieder der TuS Bolanden spielen, der nur knapp den Aufstieg in die A-Klasse verpasste. Zum Auftakt kam der amtierende Vizemeister allerdings nicht über ein 3:3 gegen die TSG Kerzenheim hinaus. Die Gäste führten sogar jeweils mit einem Treffer, der TuS lief quasi zu jeder Zeit hinterher. Routinier Axel Denig erzielte kurz vor Schluss den Endstand. Beim Auswärtsspiel in Stetten (Sonntag, 15 Uhr) kämpft der TuS um seinen neuen Kapitän Fabian Heppes erneut um die ersten drei Punkte der Saison.