Bestes Radfahrwetter zog am vergangenen Sonntag viele Besucher zum Sattelfest im Zellertal. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Monsheim und Marnheim – hin und zurück rund 30 Kilometer – fanden sich in neun Orten zahlreiche Möglichkeiten der Rast. Laut Anna-Maria Kabs von der Harxheimer Organisation „Bürger für Bürger“ waren am diesjährigen Sattelfest „sehr viele Menschen“ auf dem Rad unterwegs.

Um die Mittagszeit hätten die Leute sogar Schlange am Bürgergarten, wo der Verein unter anderem Nudeln mit verschiedenen Soßen anbot, gestanden. „Wir hätten nicht mit so viel Ansturm gerechnet“, berichtet sie. Auch von anderen Höfen und Vereinen habe sie gehört, dass der Andrang groß war. Besonders gefreut hat sich Kabs darüber, dass ihr Bürgergarten von einigen Besuchern als Geheimtipp geschätzt wird. Seit 2015 öffnen Gastronomen, Winzer und weitere Vereine auf Initiative des Vereins „Zellertal aktiv“ jedes Jahr ihre Türen für Freizeit- und Familienradler.