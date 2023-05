Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Erschließung des neuen Baugebiets „Zwischen den Kirchheimer Wegen“ in Marnheim wird in gut zwei Wochen abgeschlossen sein, berichtet Ortsbürgermeister Tim Mühlbach. Danach soll am 19. April der Ausbau der alten und sanierungsbedürftigen Kirchheimer Straße beginnen.

Insgesamt wurden 45 Bauplätze ausgewiesen, davon 42 für die Ortsgemeinde, drei sind im privaten Besitz. Damit die neuen Anwohner vom Lärm der Umgehungsstraße nicht