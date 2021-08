Spielplatzeinweihung, Kinderolympiade, Mitmachzirkus, Theaterstück – im Rockenhausener Schlosspark wurde dem Nachwuchs am Freitagnachmittag richtig was geboten. Kein Wunder also, dass mächtig viel los war.

Ein lohnendes Ziel gibt es für Kinder im Schlosspark bereits seit Sommer 2020. Seither hat der neue Spielplatz schon geöffnet, doch die offizielle Einweihung hatte wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden müssen. Jetzt war es endlich soweit. „Der Platz ist gut gewählt und mit einem Klettergerüst mit Rutsche, einem Sandkasten und Schaukeltieren gut gemacht worden“, befand Stadtbürgermeister Michael Vettermann – die Stadt hatte gemeinsam mit dem dem Team 4 der Standortentwicklung Rockenhausen zu dem kunterbunten Kindernachmittag im Schlosspark eingeladen.

Nach dem offiziellen Teil durften die eigentlichen Hauptakteure des Nachmittags ran: Bei der Kinderolympiade konnten die kleinen Athleten bei Ringe-Weitsprung, Staffellauf, Speerwurf und Steckenpferd-Parcours ihr Können unter Beweis stellen. Und ähnlich wie bei den großen Vorbildern in Tokyo durfte auch in der Nordpfalz das olympische Feuer nicht fehlen: Es war von Michaela Schwind-Grimm, Vorsitzende vom Team 4, selbst gebastelt und auf einer Teppichrolle befestigt worden und stand nun am Eingang des Parks. Überall flatterten Fahnen aus verschiedenen Ländern.

Nach schleppendem Vorverkauf noch 150 Karten

Einer der Höhepunkte war der Steckenpferd-Parcours, bei dem die jungen Sportler Sprünge, einen Wassergraben und einen Hütchen-Slalom bewältigen mussten. „Die Sportgeräte sind alle aus der VTR-Halle“, freute sich Schwind-Grimm über die Möglichkeit, sich dort zu bedienen. Auf einer Karte konnten die Kinder für jede absolvierte Station einen Stempel sammeln. Alle Stationen erfolgreich gemeistert, bekamen 50 Kinder eine Goldmedaille – freilich keine aus echtem Gold, sondern eine, die von der Bäckerei Münzel gebacken und gespendet worden war.

„Es waren von Anfang an viele Kinder da“ – auch Pepperoni-Chef Dieter Krücken war begeistert. Er hatte zum Mitmachzirkus eingeladen. Bei den Mitmachaktionen, wie Einrad, Diavolo oder Kugellaufen, konnten allerdings nicht nur Kinder ihre Fähigkeiten ausprobieren. Auch die Erwachsenen waren gefordert. 150 Karten waren für die Veranstaltung verkauft worden. Es seinen gar nicht mal viele Karten im Vorverkauf gewesen, berichtete Michaela Schwind-Grimm, „an der ,Abendkasse’ aber dafür umso mehr“.

Theaterstück über Courage und Zusammenhalt

Ein Kindertheater auf der Schlossparkbühne rundete das Programm ab. Die „Kitz Theaterkumpanei“ zeigte ein Stück über Ausgrenzung und Courage und Zusammenhalt. Alle Stühle waren belegt, als die Schauspieler Bärbel Maier und Peer Damminger darüber stritten, ob denn auf ihrem Bauernhof nun mehr Hühner oder Schweine leben.

Bei dem Stück „Albin und Lila“ ging es um ein Schwein, das unglücklich war. Denn Schwein Albin ist im Gegensatz zu seinen Artgenossen weiß, und deshalb wollte kein anderes Schwein mit ihm spielen. Das änderte sich aber, als es Lila traf. Lila war ein altes Huhn, das keine Eier mehr legen konnte. Und als sich der fiese Fuchs auf den Bauernhof schlich, zeigten der clevere Albin und die mutige Lila, was sie wirklich drauf hatten.