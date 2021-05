Rund ums Thema Bauen drehte sich die jüngste Sitzung des Gemeinderates von Stahlberg: von ersten Überlegungen, wo im Ort Bauplätze ausgewiesen und erschlossen werden könnten – falls die privaten Eigentümer gewillt sind, zu verkaufen – bis zu ganz konkreten Projekten. Zum Beispiel das Aufstellen einer Ergänzungs- und Abrundungssatzung „Forsthaus Stahlberg“, mittels der eine an das Forsthaus angrenzende Fläche bebaubar würde. Die Satzung geht jetzt in die Offenlegung und die Anhörung von Trägern öffentlicher Belange. Das Einvernehmen zur Aufstockung eines bestehenden Wohnhauses in der Neubauer Straße wurde erteilt.

Für rund 2900 Euro erhielt die Firma Thilo Paul den Auftrag zur Sanierung des von Starkregen arg in Mitleidenschaft gezogenen „Gärder Wegs“, bei der neben dem Einbau von Schotter vor allem auch die Wasserführung verbessert werden soll. Noch keine befriedigende Lösung gefunden wurde für die von einem Anlieger gewünschte Verlegung eines Grabens am Flurstück 199. Jener Graben führt teilweise über ein privates Grundstück und teilweise angrenzend an einen Acker und führt gelegentlich dazu, dass Erdreich angeschwemmt wird.

