Im Donnersbergkreis gibt es rund 1670 Feuerwehrangehörige in 85 Ortswehren, die 24 Stunden am Tag und an 365 Tagen im Jahr ehrenamtlichen Dienst leisten. Helmut Dell hat die Wehrleiter der fünf Verbandsgemeinden gefragt, wie sie die Sommerzeit abdecken und der Hitze trotzen. Den Abschluss macht die VG Eisenberg.

Die flächenmäßig kleinste Verbandsgemeinde im Donnersbergkreis ist Eisenberg. In den drei Gemeinden gibt es vier Feuerwehren, die für rund 13.300 Menschen für Sicherheit sorgen. In den knapp 64 Quadratkilometern Fläche ist neben einigen Industriebetrieben, auch eine riesige Waldfläche mitzubetreuen. Rund 140 Wehrleute machen hier Dienst, und in diesem Jahr war ihr Einsatz in 150 Fällen notwendig. „Personell profitieren wir vom Umstand, dass einige Wehrleute der VG in Eisenberg arbeiten und dort mit ausrücken können“, sagt Wehrleiter Michael Partsch.

Dennoch habe man festlegte Ausrückeordnungen. Wenn beispielsweise im Westen Eisenbergs was passiert ist, rückt primär Ramsen nach, der Westen wird dann zusammen mit Kerzenheim und Rosenthal abgedeckt. Bis auf die beiden Gerätewarte, die sich die VG Eisenberg mit der VG Göllheim teilt, gibt es keine hauptamtlichen Feuerwehrleute. Dadurch könne man die umfangreichen Arbeiten, die nach jedem Einsatz notwendig seien, besser organisieren und verteilen, sagt Partsch. Mit der Zusammenarbeit im kompletten Donnersbergkreis ist er sehr zufrieden. „Hier hat sich ein umfangreiches Netzwerk etabliert, das im Ernstfall sehr schnell aktiviert werden kann“, so der Eisenberger Wehrleiter.

In unserer Miniserie „Feuerwehr vor Ort“ berichten die fünf Wehrleiter der Verbandsgemeinden über die aktuelle Situation der Feuerwehr.

