Das Ende der weihnachtlichen Gemütlichkeit: In Ramsen und Eisenberg sind am Wochenende wieder die ausrangierten Tannenbäume abgeholt worden. Unser Autor und Fotograf Robert Paul hat den Teams über die Schulter geschaut.

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Wie grün waren deine Blätter? Gut, eigentlich müsste es ja Nadeln heißen. Die Vergangenheitsform aber ist korrekt. Denn dass die Tannen in saftiger Farbe standen, das ist nun auch schon ein paar Tage her. Zwei Wochen, um genau zu sein. Denn so lange liegt Weihnachten schon wieder zurück. Damit die Eisenberger mit den Steinbornern und Staufern sowie die Ramser sich nun aber nicht mit der wichtigen Frage plagen mussten, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum – wie werd’ ich dich nur wieder los?’ zogen am Samstag die Aktiven des Christlichen Vereins junger Menschen (CVJM) in Eisenberg und die der Freiwilligen Feuerwehr in Ramsen um die Häuser. Die große Weihnachtsbaum-Sammelaktion, seit Jahren Tradition.

Beherzt hievte da etwa CVJM-Vorstandsmitglied Jan-Niklas Zydorek die Tanne auf die Ladefläche des Anhängers. Mit Hannah Saak und Lara Ullmer bildete er einen Sammeltrupp. Zydorek hatte sich Handschuhe übergestreift. Denn trockene Nadeln können ganz schön piksen. Mit etwa 20 Leuten war der christliche Verein im Einsatz, so der Vorsitzende Steffen Leible. Zum einen natürlich, um das weihnachtliche Sinnbild für Ausdauer und des ewigen Lebens umweltgerecht zu entsorgen - bis zum Ende des Tages ungefähr 400 Mal - zum anderen aber auch, um die Vereinskasse etwas aufzubessern. Denn die Baum-Abholung ist zwar kostenlos, viele Menschen belohnen die fleißigen Tannen-Stemmer aber mit einer Spende.

PayPal statt Cash

Statt cash auf die Hand ist seit Corona die PayPal-Überweisung der gängigste Weg. Das verhindert auch Diebstähle. Vorbei sind also die Zeiten, in dem Geldsäckchen an die Astzweige geknotet werden müssen. Und das ist auch gut so. Denn das Geld wird dringend für die Vereinsarbeit gebraucht. Es fließt in die Kinder- und Jugendarbeit, kommt beispielsweise beim alljährlichen Zeltlager für die Anschaffung von Equipment zum Einsatz. Auch der Jugendraum im evangelischen Gemeindehaus soll alsbald renoviert werden. Fünf Teams waren insgesamt für den CVJM im Einsatz. Und das hat sich bewährt. Auch dieses mal hatten sie alle Hände voll zu tun, meinte Leible.

In Ramsen bahnten sich derweil zwölf Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr Ramsen in drei Teams ihren Weg durch die Ortschaft. Auf ihrem Streifzug konnten auch sie Bäumchen abholen, sammelten die Spenden auch noch händisch an den Haustüren ein. Mit vereinten Kräften waren so beispielsweise die Brandhüter Jens Wilding, Thomas Rahn und Stefan Mayer im Einsatz. Wie Mit-Organisator Daniel Kettner sagte, würden in Ramsen auch viele Menschen Geld spenden, welche die Abholung gar nicht in Anspruch nehmen: „Das freut uns natürlich sehr und unterstützt bei der Arbeit.“

Damit es bestmöglich verteilt werden kann, wird das Geld dem Förderverein zugeführt. Bei der Feuerwehr hat man die Aktion zudem zu einem Team-Happening gemacht. Bei gemeinsamem Mittagessen wird sich auf das Jahr eingestimmt. Von den Altlasten vergangener Weihnacht befreit, ist so Platz für alles Neue. Eines hatten die Eisenberger und Ramser Tannen gemeinsam: Ihren Platz der letzten Ruhe fanden sie auf der Grüngutsammelstelle in Steinborn. Dass in Klarsichtfolie eingewickelte Bäume hierher nicht mitgenommen werden konnten, versteht sich von selbst. Trotzdem hatten dies Eisenberger probiert. Ihre Tanne blieb am Wegesrand stehen. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wir sehen uns im nächsten Winter wieder.