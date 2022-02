Mehr als 60 Prozent der Wohneinheiten im Donnersbergkreis sind Einfamilienhäuser, mittlerweile gut 20.000 stehen im Landkreis verteilt. Dementsprechend haben die Menschen hier überdurchschnittlich viel Platz zum Wohnen.

Wie sieht es eigentlich aus auf dem Wohnungsmarkt im Donnersbergkreis? Gut 37.000 Wohnungen aller Art und Größe gibt es laut der aktuellen Statistik in der Regionaldatenbank der Statistischen Landesämter und des Bundesamtes. Selbst im ersten Coronajahr 2020, in dem ja nun wirklich überall in der Republik Stillstand herrschte, ist der Wohnungsmarkt weiter gewachsen: im Donnersbergkreis um 0,3 Prozent – immer wieder ein neuer Rekordbestand.

Zahl der Mehrfamilienhäuser annähernd konstant

Die Haus- und Wohnungsträume zu beschreiben, die durch Corona-Quarantänen noch verstärkt wurden, ist einfach: gute Lage, mit Balkon oder Garten und natürlich „bezahlbar“ – das sind die Eckpunkte. Arbeitsplatznähe und gute Infrastruktur kommen hinzu. Welche der vorhandenen Wohnungen im Donnersbergkreis diesem Ideal nahekommen, lässt sich statistisch freilich nicht erfassen. Bei der Frage, ob der Mensch lieber verdichtet oder auf Abstand wohnt, lässt sich die Antwort hingegen daraus ableiten, für was Bauherren und -frauen ihr Geld ausgeben: Der größte Traum der Menschen ist und bleibt das eigene Haus für die Familie. Schon im Jahr 2020 hat die Zahl der Einfamilienhäuser im Donnersbergkreis die 20.000er-Marke geknackt (von 19.971 auf 20.052). Nahezu unverändert übrigens ist in demselben Zeitraum die Zahl der Mehrfamilienhäuser geblieben (plus zwei auf 1678). Als Mehrfamilienhäuser gelten alle Wohngebäude mit drei und mehr Wohnungen. Sozusagen ein Zwischending sind Häuser mit zwei Wohnungen. Von denen gab's zum Zeitpunkt der Bestandserfassung 3641.

Immer mehr Platz pro Nase

Überdurchschnittlich groß ist der Wohnraum im Donnersbergkreis. Fast 62 Prozent aller Wohnungen verfügen über fünf Räume oder mehr (einschließlich Küche), knapp 19 Prozent über vier Räume. Ein- und Zwei-Zimmer-Wohneinheiten machen nur etwa 6,5 Prozent aus – in einer Großstadt undenkbar.

Laut Statistischem Bundesamt beträgt der durchschnittliche Wohnraum pro Kopf in Deutschland 47,4 Quadratmeter. Im Jahr 2000 lag die Pro-Kopf-Wohnfläche noch bei 39,5 Quadratmetern, 1960 waren es sogar nur 19 gewesen. Das hat das Wuppertal Institut nachgeschlagen, um herauszufinden, wie Klimaneutralität schon 2035 erreicht werden kann. Ein Volk mit zu viel Raum macht da Probleme: Die Beheizung ist klimaschädlich, zumindest solange sie nicht CO2-neutral ist. Den Zuwachs „zu begrenzen und im Idealfall umzukehren, wäre ein starker Hebel zur Emissionsminderung“, steht in der Studie. Zusammenrücken wärmt, wussten schon die Höhlenmenschen. Und wie sieht’s 2035 aus? Brauchen die Kinder der heutigen Fridays-for-Future-Kinder ein eigenes Zimmer? Oder schlafen sie aus Klimaschutzgründen wieder im Elternschlafzimmer – wie 1960, als das noch häufige Praxis in kleinen Wohnungen war?