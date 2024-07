Die Sommerferien bieten weiterhin die dazu passenden, hohen Temperaturen. Allerdings steigt – wie so oft – in den immer schwüleren Luftmassen das Gewitterrisiko deutlich. Am Wochenende drohen Unwetter.

Ein Hoch über Mitteleuropa sorgt zunächst für freundliches Sommerwetter in unserer Region. Es schwächt sich jedoch bis zum Wochenende ab. Gleichzeitig gelingt es einem Tief zwischen Island und den Britischen Inseln, neue Schauer- und Gewitterwolken nach Südwestdeutschland zu schicken. Mit der auf westliche Richtungen drehenden Luftströmung erreicht uns dann auch wieder kühlere Atlantikluft.

Vorhersage

Donnerstag: Heute gibt es eine freundliche Mischung aus reichlich Sonnenschein und durchziehenden lockeren Wolkenfeldern. Es bleibt trocken, und die Temperaturen klettern bei nur schwachen Windverhältnissen bis zum Nachmittag in den sehr warmen Sommerbereich.

Freitag: Abgesehen von Wolkenschleiern und einigen Quellwolken strahlt im Tagesverlauf überwiegend die Sonne. Am Abend können die Quellwolken etwas mächtiger werden. Das Schauer- und Gewitterrisiko bleibt jedoch niedrig. Die Temperaturen bewegen sich im hochsommerlichen Bereich.

Samstag: In der zunehmend schwüleren Luftmasse entwickeln sich mit kräftiger Sonneneinstrahlung Quellwolken, die lokale Wärmegewitter produzieren können. Während der Abend- und Nachtstunden können von Frankreich her vermehrt Schauer- und Gewitterwolken ins Land ziehen. Vereinzelt drohen Unwetter.

Sonntag: Die Wolken dominieren und bringen weitere Regengüsse, örtlich auch mit Blitz und Donner. Der Wind kann gelegentlich auffrischen. Dadurch werden die Temperaturen nach unten gedrückt. Zum Abend hin beruhigt sich das Wetter, und die untergehende Sonne sendet noch einige wohltuende Grüße.

Weiterer Trend

In der neuen Woche wechseln sich sonnige Phasen mit einigen Regen-, Schauer- und Gewitterwolken ab. Die Tagestemperaturen bewegen sich dabei meist zwischen 21 und 25 Grad.