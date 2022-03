Auch in den kommenden Tagen erwartet uns sonniges und trockenes Wetter. Die Nächte bleiben jedoch vorerst kalt.

Das stabile Hochdruckgebiet über der Nordsee verlagert sich im Laufe der Woche allmählich nach Osteuropa und Nordwestrussland. Mit (nord-)östlicher Strömung gelangt weiterhin trockene und zunächst kalte Festlandsluft nach Mitteleuropa. In den überwiegend klaren Nächten muss nach wie vor mit Frost gerechnet werden. Zum Wochenende nähern sich voraussichtlich atlantische Tiefdruckgebiete den Britischen Inseln. Im Vorfeld schwacher Störungen könnte dann mildere Luft aus Südeuropa in unserer Region aktiv werden.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet freundlich mit meist blauem Himmel und Sonnenschein. Nach kaltem Morgen werden die Temperaturen tagsüber zwar etwas erträglicher. Der nordöstliche Wind lässt einen jedoch die Luftmasse noch kälter empfinden, als sie tatsächlich ist.

Dienstag: Nach frostiger Nacht scheint zunächst wieder die Sonne. Am Nachmittag ziehen von Osten mittelhohe Wolkenfelder übers Land. Bei spürbarem Wind steigen die Temperaturen aber etwas an.

Mittwoch: Die Sonne verwöhnt uns wieder von einem wolkenlosen oder heiteren Himmel. Bei etwas abflauendem Wind wird es tagsüber etwas milder.

Donnerstag: Es bleibt bei meist wolkenlosem Himmel und strahlendem Sonnenschein. Die Temperaturen steigen weiter leicht an und nehmen nachmittags vorfrühlingshafte Züge an.

Weiterer Trend

Am Freitag wird es nochmals freundlich mit reichlich Sonnenschein und angenehm frühlingshaften Temperaturen. Am Wochenende ziehen ausgedehntere Wolkenfelder über die Region und hüllen die Sonne ein – Regen haben sie in mittlerer Höhe aber voraussichtlich nicht im Gepäck. Es bleibt der Jahreszeit entsprechend relativ mild.