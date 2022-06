Der Wochenstart ist kühler als zuletzt, im Wochenverlauf steigen die Temperaturen aber stetig. Lediglich der Freitag könnte unangenehm werden.

Allgemeine Lage

Nach Durchgang einer Störungsfront setzt sich ab Dienstag von Frankreich her wieder Hochdruckeinfluss mit sommerlichem Wetter in unserer Region durch. Von Donnerstag auf Freitag überquert uns von Westen eine Kaltfront mit Regengüssen und Gewitter im Gepäck, bevor sich am Wochenende dank des Azorenhochkeils wieder freundliches Wetter einstellt.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Teilweise können die Wolken mächtiger und bedrohlicher werden und lokale Regengüsse produzieren. Dabei wird es mäßig-warm. Im Laufe des Abends beruhigt sich das Wetter, und der Himmel klart auf.

Dienstag: Nach einer eher frischen Nacht scheint tagsüber verbreitet die Sonne von einem nur leicht bewölkten Himmel. Bis zum späten Nachmittag klettern die Temperaturen wieder in den angenehmen Sommerbereich.

Mittwoch: Abgesehen von einigen Wolkenfeldern strahlt für längere Zeit die Sonne. Stellenweise werden einige Haufenwolken in der sehr warmen und etwas schwüleren Luftmasse auch mal dicker und blumenkohlartiger. Das Schauer- und Gewitterrisiko bleibt aber niedrig.

Donnerstag: Häufig verwöhnt uns die Sonne, und die Temperaturen klettern teilweise über die 30-Grad-Marke. Am Nachmittag ziehen Wolkenschleier auf. Im Laufe des Abends und der Nacht können von Frankreich her Schauer- und Gewitterwolken ins Land ziehen.

Weiterer Trend

Am Freitag dominieren bei einem böigem Westwind die Wolken, und es kann örtliche Schauer und einzelne Gewitter geben. Dabei kühlt sich die Luft merklich ab. Ab Samstag wird es allerdings schon wieder sonniger und sommerlicher.