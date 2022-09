Die „Maiedahler Kerb“ startet am Freitagabend, 23. September, mit dem Fassbieranstich durch den Ortsvorsteher. Gemeinsam mit den Kerweborsch und Kerwemäd wird die Kerwe dann am Bürgerhaus „Alt Schul“ eröffnet. Der Weinstand ist ab 19 Uhr geöffnet, DJ Ralf sorgt für gute Laune. Am Samstag ist Kerwetanz ab 20.30 Uhr im Bürgerhaus mit der Party-Band Schuckeria 2.0 plus Kerwebar.

Der große Kerweumzug startet am Sonntag um 14 Uhr. Danach folgt die Kerweredd, anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee, Kuchen und Platzkonzert mit dem Spielmannszug Eisenberg im und um das Bürgerhaus. Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg und Mitmachaktionen des „Zirkus Pepperoni“ in der Spielscheune.

Der Kerwefrühschoppen am Montag mit Leberknödeln und Bauernbratwurst mit Sauerkraut beginnt ab 10 Uhr wieder im Bürgerhaus, ab 14 Uhr findet das traditionelle „Lampenschießen“ statt.