Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als UNO-Botschafterin ist Beate Klarsfeld in der ganzen Welt unterwegs – jetzt kam sie zu den Friedenstagen nach Kirchheimbolanden. Weil sie sich seit 60 Jahren unermüdlich und mutig gegen Antisemitismus und Rassismus engagiert, wurde der in Paris lebenden Aktivistin am Dienstagabend im Kreishaus die Friedenstaube des Landrats überreicht.

„Ich übernehme gerne die gute Tradition von meinem Vorgänger Winfried Werner, der die Friedenstaube stiftete. Jetzt bekommt sie Flügel und geht nach Paris, wo wir sie im nächsten