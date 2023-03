Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht gerade wenige Nordpfälzer haben im Ahrtal mit angepackt, um nach dem Hochwasser zu helfen. So gab es denn auch viel Lob beim Treffen der Brand- und Katastrophenschützer des Donnersbergkreises in Dannenfels. Neben einem Rückblick auf das Geleistete standen dort Auszeichnungen und Ernennungen engagierter Wehrleute an.

Die Turn- und Festhalle in Dannenfels war gut gefüllt mit Feuerwehrleuten und Katastrophenschützern aus dem gesamten Kreis. Das „Gipfeltreffen“ hat Tradition – der Begriff